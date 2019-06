Til scanningen var det kun Mor Jette, der fik at vide, hvilket køn hendes kommende barnebarn er.

Mor Jette og Jessica har aldrig været kendt for at gøre noget på en kedelig eller traditionel måde, derfor skulle det selvfølgelig heller ikke være sådan, da Jessica og hendes forlovede i fredags var til misdannelsesscanning og skulle have kønnet på deres kommende baby at vide.

'Endelig fik vi kønnet at vide. I dag har vi været til et “gender reveal”-familie-event, som min mor afholdte. Det blev en dreng, og vi er super glade! Til scanningen tidligere i dag havde jeg min forlovede med og min mor med. Min mor var den eneste, der måtte vide kønnet,' skriver Jessica Priscilla på sin blog.

Til festen var Jessica og hendes forlovede Nicklas samt begge deres familier, så alle kunne få at vide på samme tid, hvilket køn der kommer ind i familien senere i år. Her havde Mor Jette arrangeret en gave til Jessica og Nicklas, hvori der lå et sæt tøj og et kort sammen med scanningsbilledet, så de kunne se, hvilket køn deres barn har.

»Vi er sååå glade! Det er så rart at kende kønnet og komme tættere på at lære personen i maven at kende,« fortæller Jessica, som forud for afsløringen af kønnet har haft på fornemmelsen, at det var en dreng, så det kom ikke bag på hende.

Jessica har termin til oktober og samtidig med, at hun annoncerede sin graviditet for et par måneder siden, åbnede hun også op for, at man igen kan følge med i hendes liv, da hun lancerede sin helt egen blog. Man kan finde bloggen HER, og ellers kan man følge med på hendes Instagram HER.

Se øjeblikket, hvor Jessica og Nicklas får kønnet at vide i videoen herunder.

