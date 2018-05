Torsdag står Jonas Rasmussen på scenen i den anden Eurovision-semifinale i Lissabon, men spørger du vores nordiske brødre, levnes han ikke de store vinderchancer.

Kan Jonas Rasmussen gå i brødrene Olsen og Emmelie de Forests fodspor og snuppe Eurovision-trofæet, når årets show løber af stablen de kommende dage?

Den 33-årige langskæggede viking er taget til Lissabon med sin danske vindersang ’Higher Ground’, der suverænt løb med sejren i det danske melodi grand prix tilbage i februar.

Danske spil er optimistiske og tror på en flot placering øverst i feltet, men spørger du grandprix-eksperter fra vores nordiske nabolande, bliver det svært for Rasmussen.

»Det danske bud bør gå i finalen. Alle er enige om, at ’Higher Ground’ har en stærk melodi, men for mange virker udførelsen ret gammeldags. Rasmussen stiller op i semifinale to, som anses for at være svagere end den første, og det er til hans fordel, men går han videre til finalen, tror jeg han får en placering mellem 15. og 20. pladsen,« lyder det fra Peter Bonde fra den officielle svenske melodigrandprix fanklub, der bakkes op af Morten Thomassen, præsident for den norske fanklub:

»Jeg er personligt ikke stor fan af sangen, men han har en stærk, kraftfuld optræden, så jeg er ret sikker på, at han kommer i finalen. Hvis han går så langt, tvivler jeg dog på, at han vil ende i top ti.«

En ny YouGov-undersøgelse viser, at den danske befolkning heller ikke har stor tiltro til Rasmussen. 32 procent tror enten, at han ikke går videre fra semifinalen eller højest opnår en placering blandt de 20 bedste. Kun fire procent tror, han enten løber med sejren eller ender på en andenplads.

Intet er selvfølgelig bestemt på forhånd, og brødrene Olsen var da også dømt ude, da de overraskende vandt det hele tilbage i 2000. Jonas Rasmussen selv tager også konkurrence-hysteriet med ophøjet ro:

»Det er umuligt at spå om, hvordan det går. Alle får jo nærmest at vide, at de har en fed sang, og at de kommer til at sejle igennem semifinalen. Så er der nogle fanklubber, der synes, din sang er god, mens andre synes, det er noget lort. Det er svært at spå om,« fortalte han før afrejsen til Lissabon til BT.

På Spotify er Jonas Rasmussens Eurovision-sang ’Higher Ground’ siden februar blevet afspillet lige over to millioner gange, mens den på de officielle YouTube-kanaler har rundet fire millioner afspilninger. Den israelske deltager Netta, hvis sang ’Toy’ er årets storfavorit, er til sammenligning blevet afspillet 2,3 millioner gange på Spotify og 18 millioner gange på YouTube.

