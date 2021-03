»Husk nu derude, at det er rigtige menneskers rigtige dilemmaer, vi taler om, og vi elsker selvfølgelig, at du debatterer med hjemme i stuen og på sociale medier, men husk den gode tone.«

Hvis du ofte lytter til 'Sara og monopolet', har du hørt den frase før.

Ja, faktisk hver gang du er tunet ind på programmet.

Men hvorfor er det egentlig, at Sara Bro – og tidligere Mads Steffensen – uge efter uge beder folk om at huske den gode tone?

Det spørgsmål har B.T. stillet programmets redaktionschef, Jakob Sloma. Og han understreger først og fremmest, at opfordringen ikke skal ses som et udtryk for, at det på 'Sara og monopolets' Facebook-side er det rene ragnarok.

Tværtimod.

»Det er i virkeligheden et præventivt værktøj, for vi er egentlig meget glade for tonen, der er,« forklarer han og tilføjer så:

»Det handler om, at de mennesker, der skriver ind med dilemmaer, lægger meget ud og har meget på spil, når de deler deres bekymringer, problemer og dilemmaer. Og der er det bare enormt vigtigt for os, at diskussionen, folk har på den baggrund, foregår ordentligt, og at man husker, at der bag hvert dilemma gemmer sig mennesker af kød og blod, som kan sidde og læse med.«

Sara Bro er kommet forrygende fra start, efter hun overtog panelprogramemt fra Mads Steffensen. Vis mere Sara Bro er kommet forrygende fra start, efter hun overtog panelprogramemt fra Mads Steffensen.

DR har et hold af moderatorer ansat til netop at sikre, at debatten ikke stikker af på koncernens Facebook-sider.

Det har ikke været muligt for B.T. at få oplyst, hvor ofte det er nødvendigt at skride ind på 'Sara og monopolets' side, men Jakob Sloma understreger, at folk generelt er gode til at bidrage på en ordentlig måde.

Og det er vigtigt, mener han, for man vil gerne høre 'Monopolet'-lytternes input.

»Vi vil jo enormt gerne engagere folk, men det er vigtigt, at det foregår på en måde, hvor alle har lyst til at være med i diskussionen. Derfor kan vi ikke sige det nok gange – altså opfordre folk til at tale pænt.«

Og det er altså på trods af, at folk gør det i forvejen?

»Ja, for der kommer hele tiden nye til. Og vi skal for guds skyld forsøge at fastholde måden, vi taler til hinanden. Selvfølgelig er der kommentarer, der er for meget eller for grove, men jeg kan ikke pege på en særlig type dilemma, der udløser det.«

Nu nævner du selv kommentarer, der er for meget eller for grove. Hvad vurderer man det ud fra?

»Jeg synes, at grundreglen om, at man skal gå efter bolden og ikke manden, er rigtig god. Vi er der jo for at diskutere indholdet, og hvis kommentarer bliver personligt nedsættende over for andre, tænker jeg, at folk godt kan omformulere, så de i stedet retter kommentaren mod bolden.«

Kan man forestille sig et afsnit af ‘Sara og monopolet’, hvor Sara Bro ikke henviser til, at man skal huske den gode tone?

»Nej. Jeg synes, det altid vil være relevant at minde om. Jeg tror ikke, man kan sige det nok gange til hinanden som mennesker. Vi skal huske, at når man hører noget i radioen eller i fjernsynet, sidder der rigtige mennesker, der har delt ud af deres liv, og kan læse med. Det skal vi altid huske.«