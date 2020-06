Et komplet sort billede. Intet andet.

Det er, hvad flere danske - og internationale - kendisser har delt i løbet af i dag, tirsdag.

Det skyldes, at dagen i dag er udnævnt til at være 'Blackout Tuesday'.

Forhistorien til dagen er George Floyds død i Minneapolis. Den afroamerikanske mand blev kvalt til døde på åben gade efter at være blevet holdt nede af flere betjente.

Et drab, der siden har medført voldsomme protester og demonstrationer på de amerikanske gader og stræder.

Den sorte skærm, som kendisser verden over deler på sociale medier, skal symbolisere en fredelig protest, der viser, at folk er trætte af racismen i USA.

En protest, der altså er nået hele vejen til Danmark, hvor blandt andre sangeren Lukas Graham, internet fænomenet Anders Hemmingsen og sangerinden Nabiha har delt det opsigtsvækkende sorte billede.

'Blackout Tuesday'-kampagnen er startet af musikindustrien i USA og er et løfte om at stoppe med at arbejde på dagen.

Også denne del af kampagnen er nået frem til Danmark.

I hvert fald har B.T. været i kontakt med Warner Music, som oplyser, at de er en del af 'Music Industry Black Out Tuesday'.

»Vi træder væk fra arbejdet og retter vores opmærksomhed mod den racisme og uretfærdighed, der er i verden omkring os. Vi har alle et ansvar, og dette initiativ er begyndelsen til forandring,« lyder det fra pladeselskabet.

Du kan se eksempler på danske kendisser, der er gået i sort, herunder:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lukas Graham (@lukasgraham) den 1. Jun, 2020 kl. 10.52 PDT

Vis dette opslag på Instagram #blackouttuesday Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk) den 2. Jun, 2020 kl. 5.11 PDT

Vis dette opslag på Instagram #love #antiracism Et opslag delt af Rikke C. Gøransson (@rikkegoeransson) den 1. Jun, 2020 kl. 7.36 PDT

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af NABIHA (@nabihamusic) den 1. Jun, 2020 kl. 11.48 PDT