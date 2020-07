Han var en af Hollywoods mest berømte barnestjerner, men berømmelsen blev for stressende for Haley Joel Osment. Nu fortæller han, hvorfor han forsvandt fra rampelyset.

I 1990'erne var han en af de meste bruge børneskuespillere, og han blev især kendt for sin rolle i filmen 'Forrest Gump' og 'The Sixth Sense'.

I et interview med The Guardian fortæller den 32-årige skuespiller nu om det enorme pres, som han følte i en meget ung alder.

Her fortæller han blandt andet om en episode, hvor han skulle optage en scene til filmen 'The Sixth Sense.' Her ønskede producenterne at optage en kort scene, inden dagen var ovre.

En scene fra filmen .The Sixth Sense'. Her ses 11-årige Haley Joel Osment og Bruce Willis. Foto: RON PHILLIPS Vis mere En scene fra filmen .The Sixth Sense'. Her ses 11-årige Haley Joel Osment og Bruce Willis. Foto: RON PHILLIPS

For at Haley Joel Osment kunne leve sig ind i rollen, hvor han kan se døde mennesker, fortæller han selv, hvordan han måtte kaste sig mod en dør flere gange, indtil han blev tilstrækkeligt rystet. Han var kun ti år på det tidspunkt:

»Hvis de havde vidst, at jeg gjorde det, ville de sandsynligvis have stoppet mig,« fortæller Haley Joel Osment.

Han forklarer videre, at folk på hans egen alder ikke betragtede ham som en berømthed. Det skyldes, at de film han medvirkede i ikke var for børn. Værre gik det udover hans lillesøster Emily Osment. Hun spillede Lilly i Hannah Montana-serien:

»Den serie blev lavet for at skabe et hysteri i den aldersgruppe. Hun måtte håndtere mærkelige krænkelser af hendes privatliv, og hun kunne ikke have et normalt skoleliv. Det, der gjorde alt dette værre, var, at hun skulle være på sociale medier,« fortæller Haley Joel Osment.

I 2006 gik det helt galt for ham. Og det var også her, hvor han for alvor trak sig tilbage. Her havde han nemlig kørt spirituskørsel og endte i en bilulykke.

Det endte med et brækket ribben og en skadet skulder. Han nægtede dog at have kørt bil i beruset tilstand selvom at en test viste, at hans promille var dobbelt så høj som den lovlige grænse.

Han blev derfor idømt tre års betinget fængsel, 60 timers rehabilitering, deltagelse i mindst 26 anonyme alkoholikere-møder og en bøde på 13.000 kroner.

Haley Joel Osment vendte tilbage til skærmen i 2014. Her spillede han hovedrollen i filmen 'Sex Ed', og han fik også en gæsteoptræden i HBO-serien 'Silicon Valley.'

I 2016 blev han set i filmen 'Yoga Hosers', hvor han spillede over for Johnny Depps datter, Lily-Rose Depp. Han er nu med i en dokumentarserie på Netflix kaldet 'Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics'.