Vært på DRs 'Aftenshowet' Mette Bluhme Rieck mangler fra 1. april et sted at bo.

Den 38-årige tv-vært og hendes kæreste – vurderings- og salgsdirektør hos Bruun Rasmussen Kasper Nielsen – har nemlig solgt deres københavnerlejlighed.

Parret har siden 2014 boet i kvarteret Islands Brygge i en 138 kvadratmeter stor lejlighed. Mette Bluhme Rieck fortæller til Billed Bladet, at de i de sidste to år har ledt efter den rigtige køber, og nu er det altså lykkedes.

De bor sammen med deres søn, Viggo på to et halvt år, og har endnu ikke nogen idé om, hvor de vil flytte hen.

»Vi har ikke købt hus, men er på jagt efter det helt rigtige. Vi gør os ikke forhåbninger om, at det nødvendigvis dukker op lige om hjørnet. Derfor leder vi lige nu som udgangspunkt efter en lejebolig, vi kan kalde vores hjem, mens vi venter på drømmehuset,« forklarer Mette Bluhme Rieck til Billed Bladet og tilføjer, at de drømmer om få en have, som sønnen kan boltre sig i.

Mette Bluhme Rieck, der for nylig blandt andet kom i vælten for at interviewe den netop fyrede TV 2-vært Jes Dorph, har igennem årene været vært på programmer som 'Spis og spar', 'Guld på godset' og 'Antikduellen'.

Det var under optagelserne af de to sidstnævnte programmer, at hun mødte sin kæreste, Kasper Nielsen, som medvirkede som ekspert. I starten var de kollegaer, men så udviklede det sig.

»Kasper er vildt god at snakke med, og det er ham, der har lært mig, at man godt kan tale om tingene. Før var jeg nok mere lukket, men nu siger vi tingene højt, inden de udvikler sig til et problem. Jeg klikkede bare med Kasper. Det er de færreste mennesker, man kan være sammen med i mere end tre dage uden at føle: 'Okay, nu er det vist nok.' Så når ferier og weekender sammen altid føles for korte, så ved man, at man har ramt rigtigt,« har hun tidligere fortalt til Alt for damerne.

Kasper Nielsen har fra et tidligere forhold en teenagesøn og en voksen datter.