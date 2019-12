Blot fem år efter den blev lavet, får reality-baben fjernet tatoveringen igen.

Den 22-årige babe fra reality-programmet ‘Love Island’ vækker ikke bare opsigt med sit lækre ydre, men også med sine mange tatoveringer op ad halsen og på resten af overkroppen.

Tidligere har Olivia Salo udtalt til Realityportalen, at hun aldrig har kigget sig i spejlet og fortrudt nogle af de motiver, hun har fået lavet på kroppen.

Men nu har noget ændret sig.

'Jeg har taget den drastiske beslutning, at vi påbegynder tatoveringsfjernelsesprocessen af den her kæmpe bad boy. Og jeg er så psyko nervøs,' siger Olivia i en insta story, mens hun viser sin højre overarm.

Olivia ved endnu ikke, hvor lang tid det vil tage at få fjernet tatoveringen, som skal fjernes ved hjælp af laserbehandling hver fjerde uge, hvor hele overarmen ikke vil blive behandlet på én gang, da det vil være for voldsomt for kroppen at skulle hele så stort et område.

Olivia selv forventer, at det kan tage omkring et år, før den er helt væk.

'Så vi se, om jeg skal have lavet noget nyt, eller om jeg holder armen bar,' siger hun.

Derfor skal den fjernes

Det er fem år siden, at ‘Love Island’-baben fik lavet det geometriske værk på overarmen, og grunden til at den skal fjernes nu er, at hun, da hun dengang satte sig i stolen hos tatovøren, havde et helt andet billede af, hvordan tatoveringen skulle se ud.

'Så jeg har aldrig været 100 procent tilfreds med den. Min tatovør Agnes, som også har lavet mit chest piece (red. tatovering på brystet) og min ryg, har prøvet at redde den ved at lave nogle blomster og nogle skygger bagved, men jeg er aldrig rigtig blevet tilfreds med den,' fortæller Olivia Salo.

Om hun får lavet noget nyt på overarmen eller ej, vil tiden vise.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk