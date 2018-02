Gigi Hadid har valgt at skrive et langt opslag på sin Twitter-profil som følge af, at mange har kommenteret på hendes krop.

Noget, som hun er ved at være træt af, og de mange kommentarer kommer som følge af, at hun ifølge dem har tabt sig på det seneste.

'For jer der er så opsatte på at finde ud af, hvorfor min krop har ændret sig i løbet af årene, så ved i måske ikke, at da jeg startede som 17-årig, var jeg endnu ikke diagnosticeret med Hashimotos (en sygdom, der påvirker stofskiftet, red..) - de af jer der kaldte mig 'for stor til branchen',' skriver Gigi Hadid indledningsvist.

For those of you so determined to come up w why my body has changed over the years, you may not know that when I started @ 17 I was not yet diagnosed w/Hashimoto’s disease; those of u who called me “too big for the industry” were seeing inflammation & water retention due to that. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11. februar 2018

Hun fortæller, at hun i løbet af de sidste par år er blevet behandlet med medicin, da hun begyndte at lide af blandt andet ekstrem træthed, problemer med stofskiftet og lignende.

'Selvom stress og ekstremt mange rejser også kan påvirke kroppen, har jeg altid spist på samme måde. Min krop håndterer det bare anderledes, nu hvor mit helbred er blevet bedre. Jeg er måske 'for tynd til dig', og helt ærligt vil jeg ikke være så tynd, som jeg er nu, men jeg føler mig sundere indvendigt, og jeg lærer stadig hver dag, når det kommer til min krop, hvilket gælder for alle,' skriver den 22-årige model, der blandt andet har været model for Victoria's Secret og Tommy Hilfiger.

Although stress & excessive travel can also affect the body, I have always eaten the same, my body just handles it differently now that my health is better. I may be “too skinny” for u, honestly this skinny isn’t what I want to be, but I feel healthier internally and (cont) — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11. februar 2018

Hun opfordrer desuden til, at man generelt på de sociale medier begynder at udvise mere sympati, og at man skal løfte andre i stedet for at sende onde kommentarer afsted. Gigi Hadid understreger også, at hun fremover ikke har tænkt sig at kommentere yderlige på sin krop.

Og der er særligt én ting, hun er træt af at blive beskyldt for.

'Ikke for at dømme andre, men stoffer er ikke noget for mig. Stop med at putte mig i den kasse bare fordi du ikke forstår, hvordan min krop har udviklet sig,' skriver Gigi Hadid, der bærer det borgerlige navn Jelena Noura Hadid.

I will not further explain the way my body looks, just as anyone, with a body type that doesnt suit ur “beauty” expectation, shouldnt have to. Not to judge others, but drugs are not my thing, stop putting me in that box just because u dont understand the way my body has matured. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11. februar 2018

Hun er datter af den tidligere model Yolanda Hadid og Mohamed Hadid, der er kendt for at bygge store luksuriøse hoteller.

Privat danner 22-årige Gigi Hadid par med den kendte britiske sanger Zayn Malik.