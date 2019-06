Keanu Reeves' navn kommer fra Hawaii og betyder en kold brise, der blæser hen over bjergene. Det er dog med større kraft, skuespilleren med den stille charme har indtaget internettet.

Hvis man søger hans navn på forskellige sociale medier og i forskellige fora, står det hurtigt klart, at folk elsker ham. Højt.

Men hvad er det, som Matrix-stjernen gør bedre end alle de andre Hollywood-stjerner?

Det er der selvfølgelig mange svar på, men én ting går igen og igen. Stjernen, der er gået igennem meget i sit liv, er et venligt menneske, høflig og betænksom.

Keanu Reeves er, hvis man ser på hans handlinger, et generøst menneske. Lige fra at rejse sig for andre i metroen, at donere af sin Matrix-løn til makeup- og kostume-holdet og til at starte en indsamling for kræftramte, efter hans søster havde sygdommen. Men det er ikke bare dét, der gør ham interessant.

»Han er en, som folk synes rigtig godt om. Han har en stor 'likeability.' Han virker som den her helt almindelige fyr, som man kan møde på en bænk. Folk synes godt om ham, også fordi der kommer historier ud om, at han forærer store dele af sin indtjening til velgørende formål,« siger B.T.s filmanmelder Thomas Brunstrøm.

Brunstrøm forklarer, at folk føler, Keanu Reeves er i øjenhøjde. Bare en helt almindelig fyr, der kører på motorcykel, spiller lidt bas og tilfældigvis lige tjener millioner som Hollywood-skuespiller.

Det er dog ikke kun skuespillerens venlighed, som har gjort ham så populær.

Der er en aura af mystik omkring Reeves. I 2010 blev han et internethit, da han blev fanget på et billede siddende på en bænk fordybet i vigtige tanker.

Billedet skriger melankoli, og på internettet bliver det brugt som en kommentar, når folk skriver om noget sørgeligt eller sjælfuldt. Det blev et kæmpehit som et såkaldt 'meme' med titlen 'Sad Keanu'.

Succesen på internettet står dog ikke alene, for også professionelt har Keanu Reeves høstet sejr efter sejr de seneste år. Især John Wick-filmene har rigtig mange seere og fans.

»Der er ingen tvivl om, at John Wick-filmene har gjort det rigtig godt, og man skulle næsten tro, at rollen var skrevet til Keanu Reeves,« siger Thomas Brunstrøm.

Keanu Reeves deltog i E3-spilmessen, hvor han reklamerede for spillet 'Cyberpunk 2077', som han er med i. Under hans optræden blev der råbt 'Du er betagende' fra en mandlig fan. Det fik ham til at råbe 'Nej, du er betagende. I er alle sammen betagende' tilbage, og efterfølgende er han endnu engagn blevet hyldet på hjemmesider som Reddit og 9gag som den mest populære skuespiller i verden. (Scanpix) Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Keanu Reeves deltog i E3-spilmessen, hvor han reklamerede for spillet 'Cyberpunk 2077', som han er med i. Under hans optræden blev der råbt 'Du er betagende' fra en mandlig fan. Det fik ham til at råbe 'Nej, du er betagende. I er alle sammen betagende' tilbage, og efterfølgende er han endnu engagn blevet hyldet på hjemmesider som Reddit og 9gag som den mest populære skuespiller i verden. (Scanpix) Foto: ETIENNE LAURENT

»Altså, Keanu Reeves er hverken alsidig eller overdrevent talentfuld. Manden har jo stort set kun ét ansigtsudtryk, men han passer perfekt i rollen som lejemorderen i denne film, der har mere i sig, end man lige umiddelbart skulle tro.«

Brunstrøm forklarer, at filmene er en blanding af action, cowboyfilm og film noir.

»Man må også give Keanu Reeves, at han er sindssygt arbejdsom. Han tager telefonen, hver gang, der er nogen, der ringer. Det er på en måde også meget befriende,« siger anmelderen, der dog slår fast, at det ikke er alt, Reeves lykkes med

Det har imidlertid ikke forhindret skuespilleren i at prøve. Manden med ét ansigtsudtryk fik meget kritik for sin rolle i filmen 'Bram Stoker's Dracula' fra 1992, hvor han gjorde et dårligt arbejde både med sit skuespil og med sin falske engelske accent.

Reeves er dog ikke bleg for selv at erkende, at det ikke er hans bedste arbejde. Ligesom han også er i stand til at gøre lidt grin med sig selv.

»I den nye Netflix-film kan man se ham spille en karikeret udgave af sig selv, og det er jo også noget, folk godt kan lide. At man har selvironi,« siger Thomas Brunstrøm.

Alt har dog ikke været 'memes' og morsomheder for skuespilleren, der blev kæmpestjerne efter at have spillet Neo i 'Matrix'-trilogien.

Tilbage i 1999 - i samme periode hvor Matrix-filmene hittede stort verden over - fødte Keanu Reeves' kæreste Jennifer Syme et dødfødt barn.

Parrets forhold gik i stykker, og nogle år senere blev tragedien endnu større, da Syme, som Keanu Reeves fortsat var venner med, omkom i en bilulykke på vej hjem fra en fest hos Marilyn Manson.

Skuespilleren har stort set været single siden dengang. For nyligt er han citeret for at have sagt, at 'han er den ensomme fyr,' men at han stadig håber på at finde den rigtige, som han så kan leve sammen med.

Hvis man spørger især kvindelige internetbrugere, så er der mange, der er klar til at hjælpe skuespilleren af med sin ensomhed.

Keanu Reeves er aktuel med 'John Wick 3' og medvirker i 'Toy Story 4', som rammer Danmark 29. august.