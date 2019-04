Han er sanger i pop-gruppen Jonas Brothers, og hun er skuespiller i en af verdens mest populære fantasy serier - sammen er de et af de sødeste og hotteste par i Hollywood.

Sophie Turner og Joe Jonas’ forhold har lige siden de blev forlovet i 2017 været en fryd at følge for deres fans og venner.

En af de ting der gør, at folk er vilde med deres forhold, er deres nede-på-jorden måde at være sammen på, lige fra den måde de støtter hinanden i alt, hvad de laver, til de hverdagsbilleder de deler på de sociale medier.

For nyligt afslørede Sophie Turner, hvordan det yndige par mødtes for første gang, og det er ikke til en kæmpe, eksklusiv Hollywood fest, eller til en gallapremiere på en bluckbuster succes, som man måske skulle tro.

Sophie with #JoeJonas at the #KingsOfLeon concert in Rotterdam on 5th November, 2016.

Det var noget så normalt, som en tekstbesked.

»Vi havde en masse fælles venner, og de havde forsøgt at introducere os i lang tid. Vi fulgte hinanden på Instagram, og han sendte mig en privatbesked, ud af det blå,« sagde hun i et interview med Harpers Bazar.

Rygterne om romancen mellem de to kendisser startede 5. november 2016, da de blev set i armene på hinanden til et MTV event, og derfra gik der ikke lang tid før, de ikke kunne holde det hemmeligt længere, skriver Cosmopolitan.

I månederne efter dukkede de op på flere billeder sammen, indtil romancen blev ‘offentlig’ den 1. januar, da Turner delte et billede af Jonas broderen, hvor han står på en båd og ryger en cigaret.

Miami Daze Et opslag delt af Sophie Turner (@sophiet) den 1. Jan, 2017

Turner og Jonas ser fantastiske ud sammen, og de ti centimeter, som Sophie Turner rager op over Joe med sine højhælede, har ikke haft betydning, da hun bestemte sig for at sige ‘ja’ til ham.

Nu har parret været forlovet i snart halvandet år, selvom de to unge mennesker har det fantastisk sammen, så er et højprofileret forhold ikke altid lige let, heller ikke når man vil holde sit bryllup som en intim begivenhed.

Hun har tidligere sagt, at det nogen gange føles som at leve i en fiskebowle, hvor alle kigger ind og finder på de mest hverdagsagtige ting at skrive om. Det kan godt være udfordrende, når man vil holde privatlivet, ja, privat.

Turner har for kort tid siden fortalt, at hun ikke tænker på sin alder, når det kommer til ægteskabet. Hun føler sig som en meget gammel sjæl, og har levet nok til at vide, at det er den helt rigtige beslutning for hende at bruge resten af sit liv, med den syv år ældre Joe Jonas.

She said yes. Et opslag delt af J O E J O N A S (@joejonas) den 15. Okt, 2017

Hun sagde i samme ombæring, at hun ikke er tiltrukket af et køn, men en sjæl, og derfor ikke vil putte sin seksualitet i en kasse.

Så er det store spørgsmål bare; hvornår kommer brylluppet?