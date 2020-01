Utilpashed, søvnproblemer, voldsom hovedpine og mareridt.

Det var nogle af de ting, som 'Årgang 0'-Emma døjede med, hver eneste gang tv-holdet på det populære program kom forbi for at optage.

Bekymringerne kom af flere forskellige ting. Det fortæller hun i stort interview med TV 2.

De begyndte så småt at komme i 2007, da hendes fars købmandsforretning måtte dreje nøglen om, og det eskalerede i 7. klasse, da hun blev tvunget til at skifte til en anden klasse uden sine veninder.

Emma med sin familie, da hun var 12 år. Foto: Thomas Marott / TV2

Den trygge hverdag blev med ét forvandlet til noget utrygt, hvor Emma Josefsen ikke kunne finde sin plads.

Over for hendes forældre lod hun som ingenting, fordi hun ikke selv vidste, hvor slemt hun havde det. Men så begyndte hovedpinerne.

Hovedpiner, der til sidst blev så slemme, at hun faldt om, mens hun børstede tænder på badeværelset.

»Lige pludselig besvimede jeg og faldt ned på gulvet. Mine forældre styrtede ud til mig og blev mega bekymrede. De sørgede for, at jeg fik benene op og noget at spise og drikke,« fortæller Emma til TV 2 og fortsætter:

Emma (venstre) med de andre 'Årgang 0'-deltagere, Stephanie, Rachel og Christian. Foto: Nikolja Østergaard/TV 2

»Men jeg blev ved at have hovedpine og være svimmel. Det føltes, som om min hjerne bare drejede rundt. Jeg kunne ikke samle mine tanker om noget overhovedet, men jeg kunne godt skjule, at jeg havde det sådan. Jeg skulle bare klare mig igennem skoledagen og så hjem. Ingen vidste, hvordan jeg i virkeligheden havde det.«

Til sidst blev hovedpinerne dog så slemme, at hun måtte krybe til korset. Hendes forældre fik hende til lægen og videre på sygehuset for at få scannet sin hjerne.

Diagnosen endte med at blive stress, og efterfølgende måtte Emma ligge en måned derhjemme med slukket lys og en klud for øjnene.

Efter 30 fraværsdage fra skolen, kom Emma tilbage igen. Hun fik på et tidspunkt tilknyttet en pædagog, som forsøgte at overbevise hende om, at hun skulle slappe mere af og ikke altid behøvede at hjælpe alle omkring sig.

Derefter begyndte hun langsomt at få det bedre. I hvert fald lige indtil, at programmerne fra tiden med stress løb over skærmen i begyndelsen af 2015, fortæller hun til mediet.

Og så gik det igen ned ad bakke for Emma Josefsen, der til sidst fik det så dårligt, at hun sagde til sine forældre, at hun ikke ville være med i TV 2-programmet længere.

Da beslutningen var taget, begyndte hun langsomt at få det bedre - blandt andet fordi, hun ikke længere behøvede at bekymre sig om, hvorvidt folk kun ville være venner med hende for at komme i fjernsynet.

I dag går Emma i 3.g. på gymnasiet og hovedpinerne er stort set væk.