Hvert år løber Oscar og Golden Globe henover de danske tv-skærme. Folk følger med i, hvem der vinder, hvilke kjoler skuespillerne har på og ser frem til værten, underholdningen. Anderledes er det med Robert, der kun kan streames gennem Blockbuster.

Og der er faktisk en forklaring på, hvorfor de ikke i samme grad prioriterer glimmer og glamour, selvom Robert er tænkt som en dansk pendant til Oscar, lyder det fra Det Danske Filmakademi, som står bag prisuddelingen.

»Som udgangspunkt har vi ingen interesse i, at showet bliver vist på tv,« lyder det fra Jacob Neiiendam, der formand for Det Danske Filmakademi.

I 2007 blev det vist på DR, og i 2013 på TV 2. Men et tv-samarbejde er ikke noget, Robert ønsker.

»Det skyldes ikke, at vi er dårlige venner med tv-stationerne, men et tv-format vil begrænse os,« lyder det.

»Det oplevede vi sidst. Det var ikke TV 2’s skyld, men tv giver nogle andre rammer, der giver et overdrevent fokus på stjernerne,« siger han.

Ifølge formanden er prisen for Bedste Scenografi lige så vigtig som prisen for Bedste Skuespiller, men TV 2 fokuserede kun på priserne med de kendte og berømte.

Derfor kan man i stedet streame showet via Blockbuster. Og sidste år gav det over 100.000 seere, lyder det.

»Det gode håndværk er vigtigere end glimmer.«

»Selv hvis en tv-station tilbød os fem millioner kroner, ville vi kun sige ja, hvis glimmer ikke overskyggede indholdet.«

»Så det er ikke mål i sig selv at blive vist på tv. Det er ikke et tv-show, men den fede fest for branchen og en hyldest.«

»Det amerikanske akademi er derimod finansieret af tv og reklamepenge.«

»Vi har et lille budget, men til gengæld er det vores show,« siger Jacob Neiiendam.

Også tv-stationerne DR og TV 2 fortæller, hvorfor de ikke køber rettighederne. I en mail svarer Danmarks Radio:

»Vi har ikke sendt Robert Prisen siden 2007. Der var dengang en meget lille interesse for at se prisuddelingen.«

»Omvendt er der stor interesse for Golden Globe, som udover prisuddelingen også er kendt for at have internationale talere på scenen, der sætter et international aftryk og dagsorden efterfølgende,« lyder det fra Sune Knudsen, som er teamleder for DR Kommunikation og Presse.

TV 2 afslører, at de i år har været i dialog om at vise showet på TV 2 Play, men at det juridisk ikke er muligt.

»Robert Prisen bliver produceret af Blockbuster, og det logo kan vi ikke vise, ifølge vores juraafdeling. Så jeg ville gerne have vist det, men det var ikke muligt,« lyder det fra planchef Kurt Holm Jensen.

Robert Prisen bliver vist søndag aften på Blockbuster, og du kan følge den live på BT.dk.

Blandt de nominerede er Trine Dyrholm, Jesper Christensen og Dar Salim. Film som 'Før Frosten', 'Danmarks Sønner' og 'Dronningen' kæmper om Bedste Film.