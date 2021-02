Det trak overskrifter verden over, da Bam Margera i sidste uge på opsigtsvækkende vis langede ud efter holdet bag 'Jackass 4'.

I en siden slettet Instagram-video kunne man blandt andet se den 41-årige verdensstjerne kaste op, alt imens han opfordrede alle til at lade være med at se den kommende film, fordi han var blevet smidt på porten.

Indtil videre har holdet bag 'Jackass' ikke udtalt sig om den opsigtsvækkende video eller fyringen af Bam Margera, men nu er det alligevel lykkedes sladdermediet TMZ at opsnappe detaljer i sagen.

Mediet har nemlig talt med kilder tæt på Bam Margera, som fortæller, at verdensstjernen er blevet fyret, fordi han har brudt sin kontrakt.

Det skal angiveligt være 'dårlig opførsel' og brug af stoffer, som er skyld i Margeras fyreseddel.

Ifølge kilderne ville holdet bag 'Jackass' meget gerne have Bam Margera med i filmen, men producenten bag filmen var nervøs for hans opførsel, fordi han i årevis har kæmpet med et stof- og alkoholmisbrug.

Derfor valgte de at lave en kontrakt med en række krav og retningslinjer, som skuespilleren skulle overholde.

Kravene skal blandt andet have inkluderet regelmæssige narkotests, og at Bam Margera gik fast hos en psykolog.

Det er uvist, hvilke krav han ikke har formået at overholde, men fyringen skal altså efter sigende være uomtvistelig.

Bam Margera har ikke selv udtalt sig i sagen siden sin nu slettede video.

Den nye 'Jackass'-film, som er den fjerde i rækken, udkommer til efteråret 2021.

Det er uvist, hvor meget 'Jackass' allerede har nået at filme med Bam Margera, og om disse optagelser vil blive brugt i den endelige version.