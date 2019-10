Det er ikke nogen hemmelighed, at luften mellem Amalie Szigehty og Janni Ree er blevet iskold.

Det har til gengæld været en hemmelighed, hvorfor de to tidligere hjerteveninder er blevet uvenner.

Indtil nu.

I torsdagens afsnit af 'Forsidefruer' afslører 49-årige Janni Ree nemlig, hvorfor hun ikke længere stoler på sin 21 år yngre eks-veninde.

Forsidefruerne Tina Lund, Gunnvør Dalsgaard, Karina von d'Ahé, Janni Ree, Amalie Szigethy og Jackie Navarro. Vis mere Forsidefruerne Tina Lund, Gunnvør Dalsgaard, Karina von d'Ahé, Janni Ree, Amalie Szigethy og Jackie Navarro.

»Nu har jeg jo set mange af afsnittene, hvor jeg føler, jeg har fået et bagholdsangreb af Amalie, hvor hun har været illoyal. Hvor man tænker: 'Har hun slet ikke empati?' Hvis hun siger, vi er veninder, og vi har forståelse for hinanden, så må jeg indrømme, at jeg har set nogle sider, hvor jeg er fuldstændig i chok,« siger Janni Ree.

Det er de små sekvenser, hvor forsidefruerne taler direkte til kameraet, der har givet Janni Ree et indblik i, hvordan Amalie Szigethy taler om hende, når hun ikke er der, fortæller hun.

»Blandt andet sådan noget med, at jeg kommer med en sorg - jeg har mistet min hund, og hun siger, at det forstår hun godt, fordi hun selv altid har haft hund, og hun vil gerne med ned at hente min nye hvalp,« siger Janni Ree i programmet.

»Og så hører man hende bagefter, at hun ikke engang kan huske, hvad Bugatti, der døde, hed. Og det gik hun egentlig heller ikke op i, og hun sad bare og talte mig efter munden.«

Amalie Szigehthy og Janni Ree. Vis mere Amalie Szigehthy og Janni Ree.

B.T. ville gerne høre, hvordan Amalie Szigethy oplevede situationen, og om hun kan genkende Janni Rees udlægning.

Men realitystjernen har ikke lyst til at kommentere sagen, fortæller hun til B.T.

I torsdagens afsnit fortæller hun dog, at hun også oplever et svigt fra Janni Ree.

»Det her kommer rigtig meget bag på mig, og jeg kan mærke, min krop går i nervøsitet, for hun er jo min bedste veninde,« siger Amalie Szigethy, da Janni Ree pludselig vælger at konfrontere veninden med sine observationer og sårede følelser foran de andre forsidefruer.

»Hvad har jeg gjort for, at du skal udstille mig? Hvorfor har du behov for at tage den her konflikt med publikum - foran de andre piger? Vi skal jo holde sammen - vi er jo veninder,« siger Amalie Szigethy, som ikke føler, hun har talt Janni Ree efter munden.

Inden katten for alvor blev sluppet ud af sækken, og de to realitykvinder ikke havde afsløret for offentligheden, præcis hvor det var gået skævt, fortalte Amalie Szigethy til B.T., at hun havde sagt undskyld.

»Jeg er ikke noget ondt menneske, og jeg har ikke haft intentioner om at såre Janni,« sagde hun.

»Vi var ægte venner, også når der ikke blev lavet 'Forsidefruer', så det er da trist, det er endt sådan. Men jeg er også en, der tager livet, som det er.«