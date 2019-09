Det var en følelsesladet aften, da tredje 'Vild med dans'-show løb af stablen fredag aften.

Dommer Jens Werner måtte også lade nogle tårer falde, da han skulle give sin mening om Oscar Bjerrehuus og Asta Björks optræden.

Han har nemlig et helt særligt forhold til nummeret 'Staying Alive', som det unge par dansede til. Han brugte nummeret til at holde humøret oppe, efter en alvorlig ulykke

»Jeg satte det på i hospitalssengen. Jeg satte det på, når min hustru kom.«

Model Oscar Bjerrehuus og Asta Björk dansede til 'Stayin' Alive' denne fredag. Foto: Martin Sylvest Vis mere Model Oscar Bjerrehuus og Asta Björk dansede til 'Stayin' Alive' denne fredag. Foto: Martin Sylvest

Han fortæller, at han brugte forskelligt musik, men det her var et af de numre, der mindede ham om hans vigtigste mission efter ulykken.

Det var på en cykeltur i skoven, at det endte helt galt for dansedommeren, og han troede, hans sidste tid var kommet, har han tidligere fortalt til Realityportalen.

Da orkestret så for fulde drøn spillede nummeret fredag aften, tabte han fatningen. Han mindedes sin kamp, hvor han efter kun seks dage var ude af sygesengen, stik imod hvad lægerne anbefalede.

Jens Werner indrømmer også, at han nok ikke skulle have været så hurtigt tilbage på arbejde på 'Vild med dans'-setttet, dengang det skete.

»Set i bakspejlet skulle jeg nok ikke have gjort det, for det kom bare til at forlænge min helingsproces.«

Han fortæller, at han var indlagt på Herlev Hospital i seks dage efter ulykken.

Han havde fået alvolige skader som en punkteret lunge, et brækket ribben og en alvorlig hjernerystelse.

Ulykken gør, at han i dag er glad for at kunne være i live og nyde ting som kærlighed og passion, og så husker han på ikke at gå op i petitesser.

Genoplev B.T.s LIVE-blog herunder: