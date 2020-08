Flytning, arbejde og en ny bog om Covid19 er årsagen til, at Mai Manniche alligevel blev i Danmark denne sommer.

Mai Manniche meldte i starten af juni ud, at hun i juli ville rejse til Cypern. Dengang var det stik imod myndighedernes retningslinjer, som fraråd alle ikke-nødvendige rejser til andre lande end Island, Norge og Tyskland. Sammen med sin mor, læge Vibeke Manniche, har Mai været en ganske aktiv kritiker af den danske regerings håndtering af coronakrisen, som både Mai og Vibeke mener har været alt for overdreven. Derfor var Mai dengang heller ikke bleg for at melde ud, at hun skulle på ferie til Cypern og ikke havde tænkt sig at gå 14 dage i karantæne, når hun kom til Danmark igen.

Efterfølgende har myndighederne ændret deres rejsevejledning, og alle danskere har med god samvittighed kunne rejse til Cypern, men det er ikke myndighedernes nye udmelding, der gjorde, at Mai alligevel ikke kom afsted.

»Vi har haft så vanvittigt travlt med forretningen, og jeg er flyttet,« fortæller Mai, der også kan afsløre et nyt projekt, som er udsprunget af hele coronahåndteringen.

»Samtidig er min mor og jeg gået igang med en samtalebog om Covid19-forløbet, og det har gjort, at jeg ganske enkelt ikke kunne finde tiden til at rejse, desværre. Men nu glæder jeg mig så helt vildt til at vi bliver færdig med bogen, som jeg regner med udkommer starten af oktober,« fortæller Mai fortsat til Realityportalen.

Derfor en samtalebog

Mai Manniche og hendes mor, Vibeke Manniche, har ikke holdt deres holdning tilbage i forhold til regeringens håndtering af Covid19, holdninger som de mener flere bør læse.

»Vi har jo haft og har en vigtig rolle i CoviD19-forløbet, hvor vi har forsøgt at have fokus på fakta og få rette proportioner ind i billedet. Det er jo kendt for de fleste, at vi er og var meget imod nedlukningen af landet og den udvikling og de konsekvenser, vi forudså holdt stik,« fortæller Mai og fortsætter:

»Det bliver en bog om vores oplevelse af forløbet – og vores personlige overvejelser undervejs.«

Mai og Vibeke skriver selv bogen, da Vibeke i sit embede som læge allerede har skrevet 33 bøger i forvejen og har styr på indhold og stil. De udgiver bogen via familiens eget forlag ‘Liva’.

»Det bliver spændende læsning og meget ærligt om de oplevelser, vi også har haft med andre,« fortæller Mai, der her kan nævne episoden med Huxi Bach, da hun gæstede Aftenshowet.

Se en af de videoer, som Huxi Bach har lavet om Mai Manniche og Vibeke Manniche herunder:

Vis dette opslag på Instagram Manniche & Corona. Status PT. Enjoy. Link i bio. Et opslag delt af Huxi Bach (@huxibachable) den 25. Mar, 2020 kl. 7.27 PDT

Denne artikel er bragt i samarbejde med realityportalen.dk