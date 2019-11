Det går ikke stille for sig for de tidligere deltagere af 'Paradise Hotel' Teitur og Jonass. Teitur fortæller nu om deres planer.

De tidligere ‘Paradise’-deltagere Jonass og Teitur er slet ikke færdige med livet som realitystjerner. Selvom Teitur vandt den seneste omgang af ‘Paradise Hotel’, så drømmer både han og vennen Jonass om at deltage i flere programmer.

Det fortæller Teitur i en story på Instagram:

»Vi vil gerne være med i ‘Robinson Ekspeditionen’,« fortæller han.

Deltager man i ‘Robinson’ bliver man stillet overfor det stik modsatte af de luksuriøse omgivelser, man befinder sig i, når man deltager i ‘Paradise’, og der er ingen infinitypool, varme bade eller medarbejdere, der serverer maden for en. Teitur og Jonass ser dog også ‘Ex on the Beach’ som en god mulighed, skriver Teitur.

»Jeg tror virkelig, vi ville have det fedt i ‘Ex’.«

Teitur smed som bekendt kuglen i ‘Paradise’ Hotel-finalen, hvor han stod overfor Anne Plejdrup, så hun måtte gå tomhændet derfra, mens Teitur kunne prale af at være 300.000 kroner rigere. I sin story fortæller han, at han stadig har en del af pengene tilbage, og lige nu hygger han sig på Gran Canaria sammen med sin YouTube-makker og gode ven Jonass.

»Jeg nyder livet fuldt ud, og jeg rejser meget. Mit liv er faktisk helt perfekt lige nu og kunne ikke være bedre,« fortæller Teitur.

Teitur har tidligere postet et billede på Instagram, hvor han og Jonass deltog i en ‘mini-Robinson’, hvor han også mædte værten Jakob Kjeldbjerg – se billedet her. Det er da heller ikke unormalt, at deltagere hopper fra et realityprogram til et andet, så tiden må vise, om de to vil være at opleve i ‘Robinson Ekspeditionen’ eller i ‘Ex on the Beach’.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: