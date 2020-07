Lisbeth Østergaard har prøvet hypnose mod sin sukkerafhængighed, men den hænger ved, så hun bringer balance i tingene med lange gåture, friske dukkerter og et godt basislager af grønt i køleskabet.

Hvad er sundhed for dig?

»Det er, at der er balance i tingene. Det må hverken være for fanatisk eller for laissez-faire. Der skal være plads til det hele: broccoli og chokolade, frisk luft og sofahygge. Det mentale er mindst lige så vigtigt som det fysiske, for hvad nytter det at være i topform, hvis ikke sindet har det godt? Så vil jeg faktisk hellere have et par kilo for meget på sidebenene og så have det godt på øverste etage.«

Hvordan holder du dig i form?

»Tidligere har jeg dyrket crossfit og løbet OCR-løb (ekstreme forhindringsløb, red.), men det kan jeg ikke forene mig med mere. I øjeblikket går jeg lange ture i power walk-tempo, gerne mellem 10 og 15 kilometer. Jeg ved godt, at jeg burde løfte nogle vægte, men lysten er der ikke lige nu. Det bedste, jeg ved, er at hoppe en tur i Øresund efter en lang gåtur med en veninde. Det er godt for både krop og sjæl.«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Det er, at jeg er madglad. Og glad for chokolade. Og lakrids. Og karamel. Generelt bare alt, der findes i bland selv-boksene. Jeg tror desværre, at jeg er afhængig. Der går sjældent en dag, hvor jeg ikke spiser slik.«

Hvad har du altid i dit køleskab/køkkenskab?

»I mit køleskab finder du altid havremælk, bobler af en art, kokosolie, tomater, blåbær, rød peber, agurk, æg, Bonsan vegansk Cocoa Spread, som er en vegansk nutella, samt State Drinks, som er nogle friske energivand.«

Har du en god sundhedsanbefaling?

»Jeg ved godt, det er banalt, men jeg har et sportsur. Det har ganske vist nogle år på bagen, men det virker fint. Det viser, hvor lidt eller hvor meget jeg bevæger mig – og det er altså med til, at man på dage med stillesiddende arbejde kommer op og får sig rørt lidt.«

Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

Med et stort glas vand, en presset grape og en lille kop kaffe efterfulgt af en lang gåtur og en tur i vandet på Amager Strand. Jeg elsker det – nærmest uanset vejr og vind. Når jeg kommer hjem, spiser jeg morgenmad, og det kunne være en smoothie bowl, en hjemmelavet grovbolle med ost eller havregrød.

Hvilken vane vil du helst ændre?

Helt klart min sukkertrang. Jeg har prøvet at komme af med den tidligere, men det er aldrig lykkedes mig. Trods hypnose, juicekure og alt muligt andet hokuspokus.

Bragt i samarbejde med Alt for damerne.