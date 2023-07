Hvis man skal vurdere ud fra tatoveringens placering, holder den tidligere basketballsuperstjerne Dennis Rodman meget af sin kæreste.

Rigtigt, rigtigt, rigtigt meget.

»Jeg sagde faktisk til ham, at han ikke skulle gøre det. Jeg havde det sådan: 'Hvad har du gang i?',« lyder det fra kæresten selv, Yella Yella, i et interview med TMZ.

Hun har på Instagram delt video og billeder af den nye tatovering – der forestiller hendes ansigt.

Tatoveringen skulle være lavet efter dette billede af Yella Yella. Foto: Instagram/Yella Yella Vis mere Tatoveringen skulle være lavet efter dette billede af Yella Yella. Foto: Instagram/Yella Yella

Udødeliggjort på hele Dennis Rodmans højre kind.

Han har også selv delt det nye blækkunstværk på Instagram, og det samme har bagmanden, kendis-tatovøren Van Johnson, som optræder i reality-tv-serien 'Black Ink Crew: Chicago'.

Dennis Rodman har i forvejen et væld af tatoveringer over hele kroppen, men der var altså plads til et pænt stor portræt af Yella Yella på den meget fremtrædende placering.

Over for TMZ fortæller den ofte kontroversielle superstjerne, at han fik den lavet, fordi han betragter deres forhold som det sidste, han kommer til at have.

»Hun er meget dejlig. Og jeg vil gerne takke hende for at elske mig, som jeg er. Og det er derfor, at jeg fik det gjort for hende,« siger manden, der i sin karriere vandt NBA-mesterskabet hele fem gange – heriblandt tre gange som en del af Michael Jordans unikke Chicaco Bulls-hold.

Yella Yella fortæller i øvrigt også, at Dennis Rodman egentlig ville have haft, at tatoveringen skulle have været endnu større.

Men det blev han talt fra. Trods alt.