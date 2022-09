Lyt til artiklen

Dennis Knudsen er på vej mod Los Angeles for at hente sine tvillingepiger, der fødes ved kejsersnit på torsdag af en amerikansk rugemor.

Det fortæller kendisfrisøren på sin instagram.

»Det er fuldstændig fantastisk at skulle være far igen til to små engle, der kommer ned til mig og Noah og Lucas,« fortæller han i videoen.

Dennis Knudsen har i forvejen sønnerne, der begge er kommet til verden med en anden rugemor end hende, der har båret tvillingerne.

Tidligere har den kendte frisør udtalt til B.T., at hans tvillingepiger bliver amerikanske statsborgere, da de er født på amerikansk jord. Derfor kommer det til at tage ham tid før, han kan vende snuden hjemad til sine to drenge.

»Det bliver hårdt at undvære drengene i ti-tolv dage, men det er i deres tarv at blive hjemme sammen med nogen, de kender, frem for at sidde på et hotelværelse i Los Angeles med to små babyer og mig, der er fraværende,« har han sagt til B.T.

»Hvis vi kan være hjemme inden 14 dage, er det fantastisk. Indtil da glæder jeg mig til som stolt far at gå rundt med barnevogn på Rodeo Drive.«