Lørdag blev Dennis Knudsens tre måneder gamle søn døbt. Et barn, han efter 20 års kamp endelig har fået ved hjælp af en rugemor i USA.

»Kjolen, den drillede,« siger en storsmilende Dennis Knudsen og går med hurtige skridt mod kirken. Han er 10 minutter forsinket.

»Ja, sådan siger brudene også,« griner præst Kathrine Lilleør og giver både Dennis Knudsen og lille Lucas et kys.

Dennis rækker Lucas til sin bror, Dion Knudsen, og de går sammen med deres mor, Lucas' farmor, ind i kirken.

På billedet kan du se præst Kathrine Lilleør, tv-læge Charlotte Bøving, sangeren Monique og selvfølgelig Dennis Knudsen med sønnen Lucas, sin mor og broderen Dion Knudsen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere På billedet kan du se præst Kathrine Lilleør, tv-læge Charlotte Bøving, sangeren Monique og selvfølgelig Dennis Knudsen med sønnen Lucas, sin mor og broderen Dion Knudsen. Foto: Bax Lindhardt

Helt alene går de dog ikke, for bag dem slanger sig en stor gruppe af fotografer og journalister, der allesammen har fået lov til at overvære dåben sammen med de cirka 80 øvrige gæster.

Heriblandt er både kendte og ukendte danskere, som alle er meget begejstrede for den lille dreng, der er klædt i en kombination af jakkesæt og dåbskjole.

Skørtet er lavet af Dennis' mors brudekjole, der er næsten 60 år gammel.

Et af de velkendte ansigter er filminstruktør Lars von Trier, der har kendt Dennis Knudsen i over 20 år. Han har brugt ham som både frisør og stylist på mange af sine film.

Lars von Trier ankommer til kirken med sin kæreste, Rebecca. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lars von Trier ankommer til kirken med sin kæreste, Rebecca. Foto: Bax Lindhardt

»Det er et meget fint lille barn,« siger han og fortæller, at Dennis Knudsen og Lucas har været på besøg hos ham for cirka to uger siden.

Også Birthe Kjær er at finde i kirken. Hun er blevet klippet hos Dennis Knudsen i en lang årrække.

»Lucas er så dejlig – og nem åbenbart. Men jeg synes nu, at Dennis kan se lidt træt ud en gang imellem, og det er der jo ikke noget at sige til,« siger hun.

Kort før ceremonien går i gang, kommer filminstruktør Bille August ilende med et træ under armen.

Bille August og familie ankommer til kirken med et træ. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Bille August og familie ankommer til kirken med et træ. Foto: Bax Lindhardt

»Det er et lille æbletræ, så kan han nyde æblerne, når han bliver lidt ældre,« siger han og skynder sig ind i kirken.

Mellem salmer, trosbekendelser og prædiken bliver sanger, komiker og skuespiller Amin Jensen kaldt op til et stort sort flygel, der står oppe ved alteret.

Den næsten nybagte far har bedt sanger, komiker og skuespiller Amin Jensen opføre sangen 'You Raise Me Up' under dåben.

Flere af de inviterede gæster fælder en tåre, mens Amin Jensens stemmer blæser ud i det store kirkerum.

Amin Jensen synger i kirken. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Amin Jensen synger i kirken. Foto: Bax Lindhardt

»Nu er det blevet tid til, at I skal komme op til døbefonten,« siger Kathrine Lilleør, der er iført en lang, hvid præstekjole.

Både gæster, fotografer og journalister flokkes om den sølvfarvede døbefont.

»Lucas Benjamin Knudsen,« siger Dennis Knudsens bror, Dion Knudsen, der er gudfar til barnet.

En lidt utilfreds Lucas får hældt vand i håret.

Præsten Kathrine Lilleør døber lille Lucas. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Præsten Kathrine Lilleør døber lille Lucas. Foto: Bax Lindhardt

»Lucas prøver på at sige tak til jer alle sammen,« siger Dion Knudsen med et smil på læben.

Ved siden af ham står sangerinden Monique, der har meget svært ved at holde tårerne tilbage. Flere gæster må række hende en klud til at fange tårerne med, så de ikke ødelægger makeuppen.

Lucas kvitterer med et gab, og så er han døbt.

»Jeg synes, at Lucas var et pænt navn, der klingede rigtig godt,« siger Dennis Knudsen, da vi møder ham efter ceremonien.

Birthe Kjær hilser på Lucas og Dennis Knudsen efter dåben. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Birthe Kjær hilser på Lucas og Dennis Knudsen efter dåben. Foto: Bax Lindhardt

Efter han havde bestemt navnet, var der en af frisørens venner, der fortalte ham, at Lucas betyder lys. Præsten kaldte også dåbsdagen for 'lysets dag.'

»Det kan jo ikke være smukkere, end at man får lyset i sit liv.«