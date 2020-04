Danmark er lukket ned, du kan ikke komme til frisør, og inspireret af Søren Brostrøm overvejer du nu en selv-klipning. Hvordan sikrer du, at det bliver nogenlunde pænt? Bare rolig, Dennis Knudsen kommer dig til undsætning.

Den kendte frisør og stylist, der selv er corona-ramt og for tiden afventer situationen i sit sommerhus, har lavet en guide med små fifs til, hvis du derhjemme planlægger selv at gå i gang med saks og trimmer.

Dennis Knudsen har et overordnet budskab: 'Lad være med at klippe for meget af, men nøjes med små justeringer, så det er muligt for frisørerne at rette til, når de åbner igen.'

B.T. giver ordet til Dennis Knudsen:

» De klippetekniker, jeg giver her, er kun lige til at redde nødsituationen lige nu. I skal endelig passe på med ikke at gøre skade på jeres hår, så det bliver for svært for frisørerne at rette op på.«

Dennis Knudsen. Vis mere Dennis Knudsen.

Råd nummer 1:

»Klip dit pandehår, når det er tørt. Man skal tage højde for, at vådt hår kryber, når det er tørt. Red håret ned foran ansigtet, og pas på ikke at holde det det for langt ud eller langt ned. Pres det godt ind til ansigtet. I stedet for at klippe lige over, så det bliver skævt, så lav små hakkebevægelser, så du undgår at få helt lige pandehår.«

Råd nummer 2:

»Hvis du skal klippe dig selv rundt om ørerne, så tag en kam og red håret stramt ned om øret, og klip lige der, hvor du synes, overkanten af håret stritter ud. Der kan man få en til at hjælpe sig med det bagerste.«

Råd nummer 3:

»Har du langt hår og vil klippe spidserne, så tag alt håret frem foran. Red ned og træk ud i håret en lille smule og klip så forsigt. Spidserne er ikke mere end tre-fire millimeter. Skal det klippes bagved, så få en til at hjælpe, og gør det samme. Undgå at bukke hovedet frem eller bagud, for så får man en meget ujævn kant.«

Se flere råd i videoen øverst hvor Dennis Knudsen viser sine teknikker frem.