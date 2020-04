Det er en mærkelig tid for de fleste. Også for Dennis Knudsen, der efter otte måneders barsel så frem til at komme tilbage på arbejde, men nu altså sidder i venteposition i sit sommerhus uden nogen reel indtjening.

Den 56-årige kendisfrisør og stylist har måttet aflyse alle sine aktiviteter og foredrag, og særligt to store jobs ærgrer han sig over at have mistet.

»Jeg skulle først og fremmest have lavet Bille Augusts nye, store spillefilm om Karen Blixen, men den er udskudt. Jeg var allerede gået i gang med forberedelserne, så det er tre måneders arbejde, der ryger der,« fortæller han til B.T..

»Så er jeg frisør for prinsesse Marie, så jeg var booket til mange ting omkring dronning Margrethes 80-års-fødselsdag. Det er også rigtig ærgerligt.«

Dennis Knudsen blev sidste år far for første gang til sønnen Lucas, som han har gået hjemme på barsel hos de seneste mange måneder.

Som selvstændig var det derfor nu, han skulle begynde at tjene penge igen.

»Det kan mærkes hårdt, for der er jo ingen løn. Men jeg mangler ikke noget pt. Bare Lucas får mad, det er det vigtigste,« fortæller han og understreger, at den lille familie for tiden hygger sig i deres sommerhus ved Sjællands Odde.

»Min bror er her også, og den her uventede tid, vi har fået, kan man ligeså godt bruge konstruktivt og holde modet oppe. Få for eksempel ryddet op i skabene og være mere sammen. Lucas er ni en halv måneder, så der begynder at være gang i ham.«

Han har endnu ikke oplevet sygdom ud over en lille smule forkølelse, som han plejer at få hvert år på dette tidspunkt.

For at holde sig i gang løber han hver dag en tur med sin søn i barnevogn, og så klarer han styrketræningen med mave- og armbøjninger på stuegulvet.

»Det er ikke noget vildt, det er mest bare for at få rørt kroppen. Så prøver jeg at strukturere dagen, så når Lucas sover middagslur, så får jeg ordnet de telefonopkald, jeg skal,« forklarer han.

For selv om Dennis Knudsen altså har måttet se en masse jobs forsvinde, holder han forretningen i gang ved at udtænke nye forretningsstrategier, der skal være klar, når verden starter op igen.

»Jeg bruger meget tid på at udvikle nye produkter og være kreativ omkring mit firma og brand. Jeg har heldigvis et samarbejde med Dansk Supermarked, der har alle mine cremer og hårdprodukter på hylden, og der skal forhåbentlig rigtig mange mennesker ud i forretningerne bagefter.«

Dennis Knudsen ser denne tid som en mulighed for at kigge lidt indad og reflektere over livet. Om man bruger tiden rigtig, er nok sammen med sine børn og husker på at udvise næstekærlighed og være mere hjælpsom.

»Vi er jo alle sammen ramt af det her. Jeg håber bare, at når vi når ud på den anden side, at så giver vi den alle sammen en skalle og fyrer den af og får sat gang i væksten igen. Der er ingen tvivl om, at det bliver en ny verden, vi åbner op for.«

Filmen om Karen Blixen, som Dennis Knudsen skulle have været en del af lige nu, har titlen ’Pagten’ og handler om den aldrende forfatter og hendes forhold til den yngre kollega Thorkild Bjørnvig i slutningen af 40’erne.