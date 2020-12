Telefonen bimler og bamler. Mailindbakken er ved at eksplodere. Og Dennis Knudsen, ja, han er helt overrumplet.

Torsdag aften fik han nemlig en idé, der skulle vise sig at falde i god jord hos mange. Rigtig mange.

»Min tanke var jo, at vi i en hård tid, hvor enormt mange lider, kunne række hånden ud og hjælpe,« fortæller han om baggrunden for sit påfund.

Sagen er, at han og de andre frisører i House of Dennis Knudsen i øjeblikket oplever, at flere og flere aflyser deres tid til frisøren. Nogle er syge eller i isolation. Andre skal passe deres hjemsendte børn. Og så videre.

Det betyder, at de ledige frisørtider har hobet sig op i salonens kalender. Uden nogen udsigt til, at andre skulle komme og hapse dem.

Al den tid vil Dennis Knudsen og holdet gerne bruge på noget fornuftigt. Noget, der giver god mening.

Således meddelte kendisfrisøren torsdag aften i et opslag på Instagram, at ansatte i sundhedsvæsnet kan svinge forbi og få en gratis omgang forkælelse i form af en klipning. Simpelthen for at sige tak for deres hårde arbejde.

Nu tyder alt på, at 57-årige frisør har ramt noget i rigtig mange med sit tak. Allerede klokken ni fredag morgen havde 70 sundhedspersoner booket tid i salonen – og siden er endnu flere kommet til.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Dennis Knudsen (@dennisknudsenprivate)

»Jeg får at vide, at telefonen konstant ringer, og at der tikker nye mails ind hele tiden. De kan slet ikke følge med i salonen.«

»Jeg er virkelig overrumpet og overvældet over den fantastiske respons. Måske vi kan få andre med på samme idé,« lyder det opfordrende fra Dennis Knudsen.

Han håber, at tiltaget kan inspirere andre til at give en hånd med dér, hvor de kan.

»Det kan være, at man har overskud til at hjælpe sin søster, som er sygeplejerske, med tøjvasken eller at hente børn. Eller måske kan man handle ind eller lave mad for en, der er ekstra presset for tiden.«

»Hvis vi alle rækker ud og gør en forskel, kan det være, vi kommer lidt lettere igennem denne tid.«

Selv håber Dennis Knudsen i hvert fald, at tilbuddet fra salonen kan være med til at gøre en forskel.

»Hvis vi nu alle er enige om, at vi står sammen i situationen, som påvirker os alle, vil det gå lettere.«

»Jeg vil i hvert fald opfordre til, at vi alle står sammen, accepterer tingene, lader være med at bekrige hinanden og i stedet gør vores bedste for, at vi sammen kan komme igennem.«