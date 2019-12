»Det er forfærdeligt.«

Sådan siger kendisfrisøren Dennis Knudsen tirsdag morgen til nyheden om Henriette Zobels død.

Han og Henriette Zobel nåede at være gode venner i mange år, inden den 57-årige designer mandag bukkede under for sygdom, hun havde kæmpet imod gennem en længere periode.

»Det er så sørgeligt, at hendes liv skulle slutte så tidligt,« siger Dennis Knudsen og fortsætter:

»Hun var en fantastisk kvinde at kende. Hun var meget speciel, og jeg var så fascineret af hendes meditationsevner og rejse i det spirituelle,« siger han og hentyder til, at Henriette Zobel blandt andet dyrkede meditation og yoga samt havde sin egen guru.

»Jeg var meget imponeret over den måde, hun arbejdede med sig selv på sig.«

Han fortæller, at sidst, han så sin nu afdøde veninde, var tilbage før sommerferien, inden hans søn, Lucas, blev født.

»Jeg måtte erkende, at jeg som enlig far ikke havde muligheden for at være med i hendes sygdomsforløb. Det kan jeg så være ked af nu, at jeg ikke kunne støtte op om, men jeg ved heldigvis, at hun havde mange omkring sig.«

Hvis du skal nævne én ting, du vil huske Henriette Zobel for, hvad vil det så være?

«Det vil være, hvor ren og smuk hun var. Især i sine gode perioder.«

Henriette Zobel blev 57 år. Hun har gennem sit alt for korte liv både kæmpet mod depression, dødsangst og et alkoholmisbrug.

Hun efterlader sig to voksne sønner, Alexander og Nicolai, som hun havde med den danske erhvervsmand Peter Zobel, som hun var gift med af to omgange.