Gabriel Noah Knudsen. Eller Noah Gabriel Knudsen.

Kendisstylisten Dennis Knudsen går stadig og tygger på, hvad hans søn skal hedde, når han kommer til verden ved et planlagt kejsersnit sidst i maj.

»Det er altid svært at navngive et barn, inden det er blevet født, og man kender dets personlighed,« siger 57-årige Dennis Knudsen.

I juni 2019 blev han far til sit første barn, Lucas, som kom til verden ved hjælp af både en ægdonor og en rugemor, mens Dennis Knudsen er registreret som barnets eneste biologiske forældre. Og det er samme metode, og de samme to kvinder, der snart skal gøre ham til far til to.

Dennis Knudsen. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang Vis mere Dennis Knudsen. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang

Derfor står han alene med beslutningen om drengens navn, men får dog kyndig hjælp af sin mor og bror. Måske lidt for meget hjælp.

»Den ene siger Gabriel, og den anden siger Noah. Begge navne er supersmukke, men jeg skal selv lige mærke efter, hvilken rækkefølge det bliver«, siger Dennis Knudsen, der igen er blevet inspireret af Bibelen i navngivningen af Lucas Benjamin Knudsens lillebror.

Lucas er godt halvandet og har lært at sige 'baby'. Men om han ved, hvad en baby er, tvivler Dennis Knudsen ærlig talt på.

»Jeg har godt nok en tyk mave, men jeg kan jo ikke stå og sige til ham, at der er en baby inde i maven, vel? Så jeg prøver at fortælle, hvad en baby er, og at man skal være sød ved den, men han forstår det nok ikke, før den lille er kommet til verden.«

Rugemoderen bor i Arkansas i USA, og planen er, at Dennis Knudsen og den kommende storebror skal flyve derover og være med til fødslen. Hvis altså ikke coronapandemien sætter en kæmp i hjulet, og landet lukker ned.

»Den store fordel er, at Lucas er født i USA og både er dansk og amerikansk statsborger, så han bliver nok ikke nægtet adgang til sit eget land. Og så må jeg håbe, at jeg – som hans far og værge – også lettere kan komme ind. Jeg har ingen plan B, så det må jo løse sig,« siger Dennis Knudsen, der prøver at være optimistisk.

»Selvfølgelig har tanken strejfet mig, men det er jo store katastrofetanker og et virkelig alvorligt problem, jeg pludselig står i, hvis jeg ikke kan hente min søn hjem. Så derfor vælger jeg at tro, at det ikke ender sådan. At folk godt kan se, at der er et lille barn, som ikke har andre end mig, der skal hjem.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Dennis Knudsen (@dennisknudsenprivate)

Lige nu glæder han sig bare så utrolig meget til at blive far til to, at han har brugt weekenden på at sortere i Lucas' aflagte tøj, så han er klar. At det også bliver hårdt er han ikke et øjeblik i tvivl om.

Kendisfrisøren har lige åbnet ny salon og har som alle andre selvstændige kæmpet for at holde skuden oven vande under coronapandemien. Derfor regner han heller ikke med, at barslen bliver lige så lang denne gang.

»Det bliver med Lucas i vuggestue og den lille i lift, når jeg tager ind i salonen og arbejder et par timer, mens han sover. Jeg har prøvet det før, så jeg ved, det bliver hårdt – også fordi Lucas stadig ikke sover igennem, og jeg selv er i den alder, hvor jeg skal op og tisse to-tre gange om natten, så der bliver ingen nattesøvn til mig desværre,« smiler 57-årige Dennis Knudsen, der dog ikke vil afskrive tanken om flere børn fuldstændig.

»Umiddelbart skal jeg ikke have flere, men jeg har mange befrugtede både drenge- og pigeæg liggende på frys i USA, så tanken har da strejfet mig. Det var ikke primært mit behov med et barn mere, for jeg har fået mit barn, men jeg ville gerne være med til, at Lucas kunne få en bror, så han har en at dele resten af livet med, når jeg en dag ikke er her mere. Men det kan da også gøre mit liv lidt sjovere og lettere på et tidspunkt, at de to kan underholde hinanden.«

Dennis Knudsen mistede selv som 21-årig sin far i en trafikulykke, og han har altid været tæt med sin bror Dion, som også er Lucas' gudfar. Og både Dion og deres mor er en stor del af Lucas' liv, fortæller Dennis Knudsen, som har et stort netværk at trække på, når livet som singlefar og selvstændig spidser til en gang imellem.

»Men jeg har da tænkt tanken, om jeg skulle hav en au pair eller en 'reservebedstemor', som kan komme og hjælpe os hver dag. Det er gået fint at være alene med Lucas, men når de er små ligger de jo også stille. Lige nu er han jo alle vegne og løber stærkt, så vi må se, hvordan det går, når lillebror kommer,« siger Dennis Knudsen.