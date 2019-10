I juni blev Dennis Knudsen alenefar til sønnen Lucas, og siden da har der været gang i kommentarer på Facebook, der kritiserer den kendte stylist og frisørs valg.

I programmet 'Mellem fjender' på DR2 inviterer værten Anna Thygesen to 'fjender' til fælles dialog.

Og i sidste uge var det Dennis Knudsens tur til at blive konfronteret med én af de Facebook-brugere, der er uenig i hans beslutning om at blive alenefar som 56-årig.

Kendisfrisøren lukker egentlig altid bare af for folks holdninger til ham på de sociale medier, fordi det ikke skal påvirke hans liv, men da han fik tilbuddet om at deltage i programmet, takkede han alligevel ja, fortæller han til B.T.

56-årige Dennis Knudsen gider ikke at bruge tid på Facebook-kommentarer. Foto: Nils Meilvang Vis mere 56-årige Dennis Knudsen gider ikke at bruge tid på Facebook-kommentarer. Foto: Nils Meilvang

»Jeg tænkte, at jeg gerne ville indgå i en dialog med en person, der har en anden holdning, end jeg har. Det kunne været interessant,« siger han.

I DR2-programmet sidder Dennis Knudsen over for en Facebook-bruger ved navn Christian, der har kritiseret kendisfrisørens beslutning om at blive alenefar.

'Det er ikke godt for barnet. Barnet har brug for sin mor,' lød det blandt andet i hans kommentar på DR2's Facebook-side.

Derfor satte værten Anna Thygesen de to uenige parter stævne.

»Der var jo flere af hans tanker, som jeg godt kan forstå, og det er jo også nogle tanker, som jeg selv har tænkt over, før jeg fik Lucas. Både om jeg var for gammel og så den manglende moderfigur,« forklarer han og uddyber:

»Der er jo bare mange eksempler på børn, der kun har én forælder eller gamle forældre, hvor det fungerer helt fint, så hvorfor skulle jeg ikke kunne gøre det samme?«

Efter sin medvirken i programmet har Dennis Knudsen da også tænkt over, hvorvidt han fik overbevist sin 'fjende' om sin beslutning.

»Jeg fornemmede, at han blødte lidt op, da han så, hvordan jeg håndterer Lucas, da han var med hjemme i privaten. Lucas stortrives, og det kunne han jo også se,« lyder det fra ham.

Dennis Knudsen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Dennis Knudsen. Foto: Nils Meilvang

Inden den 56-årige frisør og stylist blev far, gjorde han sig da også nogle få tanker om, hvordan folk ville reagere på beslutningen, indrømmer han:

»Selvfølgelig kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan folk ville reagere, da jeg jo er en offentligt kendt person, men jeg fatter bare ikke, at folk gider at bruge deres tid og energi på at kommentere andre menneskers liv, som slet ikke vedrører dem.«

På trods af holdninger og kommentarer på de sociale medier så har Dennis Knudsen aldrig haft det bedre.

»Jeg er lykkeligere end nogensinde før. Lucas er det bedste, der er sket for mig,« afslutter han.