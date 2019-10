Dennis Knudsen har fortsat sin lejlighed til salg for 16,5 millioner kroner, og selvom den endnu ikke er blevet solgt, tager han det helt stille og roligt.

Den 56-årige frisør og stylist har set sig varm på en nærliggende lejlighed på 140 kvm og en erhvervsejendom på 130 kvm.

I september fortalte han, at det skyldtes et ønske om at adskille hjem og arbejde af hensyn til sin fem måneder gamle søn, Lucas.

Dennis Knudsen har egentlig kun boet i sin penthouse-lejlighed på hele 205 kvm i otte måneder, men det er ikke noget, der hindrer ham i at tænke i nye boligbaner.

56-årige Dennis Knudsens lejlighed på 205 kvm er fortsat til salg. Foto: Nils Meilvang Vis mere 56-årige Dennis Knudsens lejlighed på 205 kvm er fortsat til salg. Foto: Nils Meilvang

»Jeg har fortsat et ønske om at adskille privat og erhverv, men købet af den nye lejlighed og det nye erhvervsmål er stadig betinget af salget af min nuværende lejlighed,« fortæller han til B.T., mens han sidder ved poolkanten på en fire dages ferie lidt syd for Barcelona, Spanien.

Selvom der ikke har været noget optræk til et salg af lejligheden, så har Dennis Knudsen ingen planer om at gå ned i pris lige foreløbig.

»Det er selvfølgelig en dyr lejlighed, men der er kun gået lidt under to måneder, siden jeg satte den til salg, så lige nu har jeg ikke noget behov for at gå ned i pris,« siger han og tilføjer:

»Jeg er jo heller ikke i en situation, hvor jeg bare skal af med den. Der er vi slet ikke.«

Dennis Knudsen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Dennis Knudsen. Foto: Nils Meilvang

Salget af lejligheden er udelukkende et ønske om at give sønnen Lucas ro og skåne ham for stress, men hvis det ikke lykkes, så har han en plan B klar:

»Hvis lejligheden ikke bliver solgt, så fortsætter jeg, som jeg hele tiden har gjort i forhold til at have erhverv hjemme i privaten.«

Og hvis det heller ikke er en mulighed, så ligger en plan C faktisk også klar.

»Hvis alt mod forventning skulle gå helt galt, så kan jeg jo altid flytte ud i sommerhuset,« afslutter han.