Han er enlig far til to små drenge, og snart bliver familien udvidet med to nyfødte piger.

Og det bliver nok ikke en helt nem omgang, har kendisfrisøren Dennis Knudsen måttet sande. Derfor har han valgt at lægge sit liv om.

Den 59-årige familiefar har nemlig valgt at sælge sin store frisørsalon ved Vesterport i København for helt at hellige sig livet i Korsør, hvor han flyttede til sidste år. Det skriver Se og Hør.

»Jeg har solgt salonen fra 1. oktober, fordi det bliver for meget med både den og fire børn. Uden den kommer der mere ro på, og jeg slipper for at køre så meget frem og tilbage mellem København og Korsør, hvor vi har slået rødder nu. Fremover vil jeg koncentrere mig om mine børn og om at lave film,« siger kendisfrisøren til ugebladet.

Dennis Knudsen med sønnen Lukas. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Dennis Knudsen med sønnen Lukas. Foto: Bax Lindhardt

Han har også en anden overraskelse i ærmet. Han åbner nemlig en mindre salon i Korsør, hvor han kan cykle på arbejde.

Den lille familie, der allerede tæller de to sønner Lukas og Noah, bliver udvidet med tvillingepiger indenfor kort tid. Pigerne bliver ligesom drengene født af en amerikansk rugemor – dog af en anden end hende, der fødte drengene.

Det var den 1. april, at Dennis Knudsen tog fusen på alle, da han overraskende meddelte, at han skulle være far til tvillinger.

Dengang troede de fleste, at kendisfrisøren blot var i det lunefulde hjørne og havde lavet en aprilsnar. Men det var det ikke.

58-årige Dennis Knudsen bliver snart far til fire. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 58-årige Dennis Knudsen bliver snart far til fire. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg bekræfter, at det ikke er en aprilsnar, og at jeg skal være far til to tvillingepiger«, lød det fra en meget glad Dennis Knudsen til B.T. 2. april.

Siden har han også uddybet, hvorfor han så gerne ville have flere børn – og hvorfor han bevidst valgte, at det skulle være piger.

»Jeg tænkte, hold kæft, hvor kunne det være sjovt med to tøser, der kan lægge øjenskygge og flette hår på hinanden. Sjovt at se to piger slås med det, der har været hele mit liv,« fortalte han jokende til B.T. i juni.

Der var dog også en anden dybere årsag til, at han ville have flere børn.

»Jeg er jo en voksen mand. Og vi har ingen garanti for, hvor længe vi er i livet. Min far var kun 47, da han døde. Så hvad nu, hvis jeg ikke bliver gammel?«

»Men hvis børnene har hinanden, kan de skabe deres egen familie. Det er i deres tarv, at de får en familie, de kan være sammen med,« fortalte Dennis Knudsen, der allerede har navnene klar til sine små piger. De skal hedde Alma og Naomi.