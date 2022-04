»Det er fantastisk. Jeg glæder mig helt vildt til, de kommer til verden.«

Sådan fortæller Dennis Knudsen til B.T. om de to tvillingepiger, han venter sig med en ny rugemor til september.

Han har i forvejen sønnerne Lucas og Noah på knap tre og et år, og med den kommende familieforøgelse kan han altså snart kalde sig alenefar til fire.

»Omkring da jeg fik Noah, tænkte jeg på, at det er så fantastisk at være far, og at hvis jeg skulle have flere børn, så skulle det være nu, så de kommer tæt sammen og har hinanden hele vejen op igennem livet,« forklarer Dennis Knudsen.

»Jeg kan heller ikke vente ti år med at få børn, så ville det være for sent,« tilføjer han.

Men selvom de fleste nok vil tænke, at fire småbørn er noget af en mundfuld, så er den 58-årige kendisfrisør fortrøstningsfuld.

Med erfaringen fra sine to sønner føler han sig nemlig rustet til at doble op på børneflokken.

»Alle forklarede mig også, at to børn kan være hårdt, men jeg er altså stadig på arbejdsmarkedet, og det fungerer bare rigtig godt. Jeg ordner sgu alt selv og smører madpakker og afleverer i vuggestuen. Så det skræmmer mig absolut ikke at skulle have fire børn,« understreger Dennis Knudsen.

Dennis Knudsen med sønnen Lucas. Foto: Bax Lindhardt

Men han ved også, at han for fremtiden ikke kan nøjes med weekendhjælpen fra sin kære mor Mona eller den barnepige, der af og til henter sønnerne.

»Jeg skal have noget hjælp, når der er fire. Om det skal være en au pair eller en husbestyrerinde, det ved jeg ikke, men jeg skal have én eller anden, der kommer og hjælper os lidt om morgenen, så jeg kan bruge tid med børnene i stedet for at tænke på vasketøj og rengøring,« siger kendisfrisøren.

Alle hans børn har samme amerikanske ægdonor, så de bliver biologiske søskende, selvom sønnernes rugemor ikke kunne overkomme at bære tvillingepigerne for ham også, og derfor er blevet erstattet af en ny amerikansk rugemor.

Men ellers har processen været den samme – og Dennis Knudsen har igen selv valgt kønnet.

»Jeg har to drenge, så nu har jeg valgt, at det skulle være to piger. Når nu valgmuligheden er der, så vil jeg gerne have alle aspekterne med og prøve det,« begrunder kendisfrisøren.

Hans nye rugemor fik så lagt to æg op for at øge sandsynligheden for en graviditet, og så endte det, som Dennis Knudsen havde håbet: Begge æggene blev befrugtet.

Det var ellers de færreste, der troede på den nyhed, da Dennis Knudsen selv offentliggjorde, at han ventede tvillinger.

Han lavede nemlig et opslag på Instagram om familieforøgelsen 1. april.

»Jeg vidste godt, at de fleste mennesker ville tro, at det var en aprilsnar, og det ville resultere i, at jeg ikke ville få en stor mediestorm, hvor alle ville rive fat i mig samtidig,« forklarer kendisfrisøren.

Dennis Knudsen skal være far til fire, bekræfter han over for B.T., efter han fredag lagde disse skanningsbilleder op på sine sociale medier.

Det har nogle syntes var ufølsomt, men Dennis Knudsen ville have plads til at nyde det selv først, forklarer han.

Da det gik op for de fleste, at det ikke var en aprilsnar, væltede det da også ind med kommentarer.

Både de lykønskende kommentarer, som er dem, Dennis oplever fylder i kommentarsporet på sit eget opslag, men også de mindre pæne af slagsen, som kendisfrisøren ikke gider dvæle ved.

Han bliver beskyldt for at være både for gammel og for grådig ved at ville være far til fire børn.

»Folk har jo lov til at have deres meninger og holdninger, det bliver man vant til. Så kan de sidde og diskutere med hinanden lidt indbyrdes. Jeg ved i hvert fald bare, at de børn, jeg får, de er lavet i kærlighedens navn,« understreger Dennis Knudsen.