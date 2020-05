Han bor helt bogstaveligt på toppen af livets lagkage, med frit udsyn over byen, smagfuldt og eksklusivt i den 200 kvadratmeter store lejlighed. Men symbolerne på, at malersønnen fra den københavnske forstad Mørkhøj har klaret sig i tilværelsen, er ikke længere i fokus.

»Er du klar over, hvor befriende det er, at der er noget, der er vigtigere end én?« spørger Dennis Knudsen.

»At få ham ind i mit liv blev simpelthen så altafgørende, noget faldt på plads indeni mig,« siger han med stor ømhed i stemmen og fortsætter:

»Endelig at få indfriet den længsel og søgen og opleve denne ekstremt store kærlighed, som jeg desværre ikke har været så heldig at finde med kærester, er ubeskriveligt stort.«

Kærlighedens veje Man kan fare vild på dem. Slå sig på dem. Eller slentre gennem livet på dem hånd i hånd. I en ny B.T. serie fortæller kendte om kærligheden og dens uransagelige veje. I denne uge kan du møde snart 56-årige Dennis Knudsen, som har fået sit hjerte fyldt ud efter, at sønnen Lucas kom til.

Det er sønnen Lucas, han snakker om. Ham, der er den nye kærlighed i Dennis Knudsens liv, som om få uger fylder ét år. Selv fylder Dennis Knudsen 56.

»Jeg har fået masser af kommentarer på godt og ondt. Mange mener, at det er etisk uforsvarligt at blive homofar i min alder. Men jeg er fuldstændig ligeglad med andres holdning. Jo, jeg er gammel og ville gerne have haft børn for 20 år siden, det lykkedes bare ikke.«

I den store stue tonser Lucas glad afsted i sin gåstol. Bliver frustreret, når han kører ind i forhindringer og ikke kan komme fri igen.

Lidt sådan har Dennis Knudsens eget kærlighedsliv også været. Heller ikke han har altid styret lige sikkert og målbevidst på kærlighedens veje.

I sine ungdomsår var Dennis Knudsen meget forvirret omkring sin egen seksualitet. Foto: Privatfoto Vis mere I sine ungdomsår var Dennis Knudsen meget forvirret omkring sin egen seksualitet. Foto: Privatfoto

Fra sine ungdomsår husker han især voldsomme forelskelser.

»Mærkeligt nok hovedsageligt i piger,« mindes Dennis Knudsen, som i teenageårene var forvirret omkring sin egen seksualitet og ‘shoppede rundt’ mellem kønnene.

»Senere kom rigtig gode og dejlige forhold til fyre. Nogle gange elskere, som har haft kone og børn eller en anden kæreste. Så de gange har kærligheden ikke altid været gengældt, desværre.«

»Det har været svært for mig at acceptere,« indrømmer Dennis Knudsen, som i sin søgen efter kærlighed ofte har jagtet samhørigheden. Men bestemt ikke altid.

Gennem årene har der været mange unge kærester i Dennis Knudsens liv. Han ses han med én af dem efter at have festet med Paris Hilton. Foto: Mogens Flindt Vis mere Gennem årene har der været mange unge kærester i Dennis Knudsens liv. Han ses han med én af dem efter at have festet med Paris Hilton. Foto: Mogens Flindt

For på Dennis Knudsens kærligheds-cv står også stribevis af meget unge kærester.

»Ungdommen er for mig lig med fest og ballade, party og druk, og jeg har altid haft en god kemi med de unge fyre. Jeg kan godt lide deres lethed og drive,« forklarer Dennis Knudsen og indrømmer, at han har nydt at suge den energi til sig og føle sig ung.

»Mit skræmmebillede af at være gammel er dét med, at livet fysisk går i stå. At man sidder dér i sofaen med en lille hund og en jævnaldrende mand og holder i hånden.«

»Nu har jeg Lucas. Der er action, der sker noget hele tiden. Så han skal nok sørge for at holde sin far ung, håber jeg. Han er sgu ligeglad med, om jeg har ondt i ryggen. Vil han hoppe, skal han hoppe,« smiler Dennis Knudsen.

Selv om kroppen af og til værker for den snart 56-årige Dennis Knudsen, bider han alt i sig for at give Lucas den bedste barndom. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Selv om kroppen af og til værker for den snart 56-årige Dennis Knudsen, bider han alt i sig for at give Lucas den bedste barndom. Foto: Bax Lindhardt

Vandglassene på bordet flyttes i en fart. Lucas har nået den alder, hvor han tager fat i alt inden for rækkevidde. Den smagfulde indretning i penthouselejligheden dekoreres dagligt om. Tilpasses hans nye livspartner.

»Livet er bestemt ikke det samme som før, men jeg vil ikke bytte det for noget. Og jeg kan godt frygte, hvordan mit liv havde set ud uden Lucas,« siger Dennis Knudsen med sjælden alvor i de brune øjne.

»Hvor mange flere ironmen havde jeg gidet at lave? Hvor mange flere parties havde jeg gidet gå til? Hvor meget ville tungheden og depressionerne have gnavet sig ind i mig i takt med alderdommen, alkoholen, misbruget, for meget gåen i byen?« spørger han bekymret ud i luften.

»Havde jeg ikke fået Lucas, var jeg gået ud og havde fucket livet op. Det er skræmmende at tænke på.«

Der er sgu da ikke andre end Lucas, der kan holde dig ud Vennerne om, hvorfor Dennis Knudsen ikke har en kæreste

»Det var svært for mig at finde meningen med alderdommen, hvis jeg ikke havde noget andet end mig selv at skulle leve stort for,« erkender Dennis Knudsen.

»For mig giver det så meget mening nu, at jeg skal blive gammel og være den bedste far for ham, som jeg overhovedet kan være.«

I en alder af næsten 56 synes Dennis Knudsen endelig at have fundet kursen på kærlighedens veje. Dén, der fylder ham helt op. Men drømmen om en kæreste har han ikke helt opgivet.

»Jeg har været single nu i snart otte år, hvorfor forstår jeg ikke, men mine venner gør. For som de siger: ‘Der er sgu da ikke andre end Lucas, der kan holde dig ud’,« griner han.

Hvor det før var arbejde og karrieren, der var omdrejningspunktet i hans liv, er det nu sønnen Lucas. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hvor det før var arbejde og karrieren, der var omdrejningspunktet i hans liv, er det nu sønnen Lucas. Foto: Bax Lindhardt

»Det har været meget mig, mig, mig. Min karriere har fyldt meget,« indrømmer han og fortsætter:

»Nu er der jo ro på, jeg er hjemme og kan lave aftensmad. Så skulle der være en kærlighed til mig derude, ville det da være skønt,« siger Dennis Knudsen, som ikke længere jagter de unge fyre.

»En meget ung kæreste ville ikke gide komme hjem til en voksen mand med en baby og leve det liv. De skal ud og se og bruge livet. Så han måtte godt være i 40'erne, have noget voksent over sig.«

»Men sker det ikke, har jeg det faktisk ret godt. Jeg har Lucas, et lille væsen, der kigger ind til mit hjerte og kigger mig i øjnene. Den samhørighed ... Ah, det er så fedt.«