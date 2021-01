For snart to år siden lykkedes det efter mange års ihærdig kamp Dennis Knudsen at blive far, da han med hjælp fra en amerikansk rugemor kunne byde sønnen Lucas velkommen til verden.

Og inden længe får sønnen så titlen som storebror. Dennis Knudsen bliver nemlig far igen til maj.

Det fortæller han i et interview med Se & Hør, hvor han også afslører, at han får sig endnu en søn. Kønnet, det har han selv valgt.

»Selvfølgelig ville det være fantastisk med en lille prinsesse, men jeg håber, at drengene bliver et lille mangeteam med samme interesser, så de rigtig kan få glæde af hinanden,« fortæller den vordende far.

Den 57-årige kendisfrisør får også denne gang hjælp af en amerikansk rugemor. Samme rugemor, som i sin tid bar Lucas. Ægget stammer fra en ægdonor, og sæden kommer fra Dennis Knudsen selv.

Modellen er den samme som sidst, så Lucas kan få en ægte, kødelig lillebror at passe på.

En søskende til Lucas har længe været på tegnebrættet hos frisøren, der da også åbent har talt om den fertilitetsbehandling, som rugemoren det seneste års tid har været i.

I første omgang brast drømmen dog, da rugemoren efter faktisk at være blevet gravid med Dennis Knudsens andet barn mistede det i tredje uge.

»Vi er i gang igen. Vi får fertilitetsbehandling, og det tager nogle gange en lille smule tid. Vi fortsætter. Jeg ved, hvornår hun skal have æg op igen,« fortalte han i august til B.T. uden at afsløre præcis hvornår.

En hurtig udregning viser dog, at æggene er blevet sat op ganske kort tid efter.

Til Se & Hør fortæller Dennis Knudsen, at han gerne selv ville have været til stede, da det skete, men at det umuligt kunne lade sig gøre grundet coronapandemien.

Han og rugemoren holder dog tæt kontakt, og Dennis Knudsen tøver da heller ikke med at beskrive dem som »en lille familie«, selvom hun bor i USA.