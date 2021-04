Tirsdag måtte kendisfrisør Dennis Knudsen et smut forbi Københavns Byret, hvor han skulle indtage anklagebænken.

Da han atter forlod retssagen var det dog med et smil på læben. Dommeren havde valgt og frifinde ham, og det var han – ikke overraskende – ganske tilfreds med.

Det var nemlig ham selv, der havde besluttet, at sagen, som Se og Hør har beskrevet, skulle tages i retten.

Han nægtede nemlig at betale en bøde på 2000 kroner og modtage et klip i kørekortet, efter han sidste år blev stoppet af politiet, mens han sad bag rettet i sin bil i indre København.

Betjente havde her bemærket, at den 57-årige frisør havde sin telefon i hånden, mens han kørte.

Dennis Knudsen fortalte tirsdag i retten, at telefonen var endt i hans hånd, fordi den først var faldet ned på gulvet ved pedalen, da han havde bremset i et lyskryds.

Herefter havde han samlet den op, og i næste øjeblik var han blevet stoppet af politiet, da det jo som bekendt er ulovligt at tale i håndholdt telefon, når man kører bil.

Derfor fik frisøren stukket bøde og klip i hånden. Men han nægtede at tage imod.

»Jeg ville simpelthen ikke acceptere det. Hvis jeg havde sms'et eller ringet, men det havde jeg ikke. Så det var af sikkerhedsgrunde, at jeg valgte at samle den op,« fortæller han til Se og Hør.

Og således gik det altså, at Dennis Knudsen måtte aflægge Københavns Byret et besøg. Her besluttede en dommer at frifinde frisøren, der var mødt op uden advokat.