Dennis Knudsen har vakt mere end almindelig opsigt søndag eftermiddag efter at have skrevet et opslag om Sofie Linde og sexchikane.

Efter Linde ved årets Zulu Comedy Galla stillede sig frem og fortalte, at en tv-boss havde bedt hende give ham et blowjob, hvis ikke han skulle ødelægge hendes karriere, er meget blevet sagt og skrevet.

Og kendisfrisør Dennis Knudsen tager nu del i debatten med en holdning, som han siger, han godt ved 'er som at kaste benzin på bålet'. Indtil videre har 1.615 kvinder fra mediebranchen skrevet under på en støtteerklæring til kvinder som Sofie Linde.

'Kære Sofie, hvorfor skulle hele Danmark og mange liderlige mænd og homoer se dine trusser? Var du også så fræk en pige som 18 år?' står der i den tekst, som Dennis Knudsen har delt på Facebook.

Vis dette opslag på Instagram Sorry kan ikke lade hver at blive lidt træt , af hvis vi skal have en runde 2 . af me too , jeg får bryster i hovedet hver dag , og nyder det selv om jeg er homo ,Go søndag Et opslag delt af Dennis Knudsen (@dennisknudsenprivate) den 13. Sep, 2020 kl. 7.54 PDT

Sofie Linde viste ved det store show sine begyndende babybule, da hun og ægtemanden Joakim Ingversen venter deres andet barn. Her kunne man se tv-værtens underbukser.

B.T. har haft fat i Dennis Knudsen og spurgt, om det ikke er uacceptabelt, at en mand med mere magt skulle bede en 18-årig om oralsex, hvis ikke hendes karriere skulle ødelægges.

»Jo, det er da fuldstændig uacceptabelt, og han er da et svin, det er han da, men ungdommen er også bare en anden i dag, end dengang jeg var ung. I dag kommer unge piger på arbejde halvnøgne og kan sende de forkerte signaler.«

Du siger selv chefens opførsel er uacceptabel. Er det så ikke ligemeget, om man kommer nøgen eller ej på arbejde?

Indtil videre er det offentliggjot, at 1615 kvinder støtter op om Sofie Linde og fortæller, at de også har oplevet sexchikane. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Indtil videre er det offentliggjot, at 1615 kvinder støtter op om Sofie Linde og fortæller, at de også har oplevet sexchikane. Foto: Liselotte Sabroe

»Jo, det får aldrig min sympati, men mænds hjerner er snotdumme. Nu foregik det her til en julefrokost, og der er kommet lidt alkohol indenbords. Og jeg har da også oplevet kvinder, som blev snotdumme, hvis de fik alkohol.«

Den 57-årige kendisfrisør fortsætter med at fortælle, at han mener, at det ikke er sikkert, at det er alle kvinder, som har sagt nej.

»Der er jo helt sikkert også nogle kvinder, som ikke har sagt nej og så har fået det job, som de har. Nu har knap 1.700 kvinder skrevet under på, at de har oplevet sexchikane, og det provokerer mig.«

Sofie Linde sagde jo nej til chefen?

»Ja, det er rigtigt, men har alle de andre sagt nej? Eller har de været lettere på tråden?«

Hvad er det, du ønsker at sige til Sofie Linde og andre kvinder med det her opslag?

»Det er, at man skal passe på, at de ikke skræmmer mænd væk. Et klap i numsen eller en kompliment er jo bare kærlighed fra en akavet mand. Jeg orker virkelig ikke, hvis vi skal i gang med at have en ny MeToo-runde.«

Men MeToo-bølgen affødte, at nogle kvinder stod frem og fortalte om overgreb, og nu er der mænd, der blevet dømt for voldtægt og grove krænkelser. Er det så ikke godt, vi havde den snak?

Stylist og frisør Dennis Knudsen siger, det provokerer ham, at 1700 kvinder har skrevet under på, at de har oplevet sexchikane eller kender til tilfælde. Han siger, at så kommer alle mediefolk til at føle sig anklaget. Så selvom han ved, at han sætter gang i noget, kan han ikke lade være med at komme med sin holdning. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang Vis mere Stylist og frisør Dennis Knudsen siger, det provokerer ham, at 1700 kvinder har skrevet under på, at de har oplevet sexchikane eller kender til tilfælde. Han siger, at så kommer alle mediefolk til at føle sig anklaget. Så selvom han ved, at han sætter gang i noget, kan han ikke lade være med at komme med sin holdning. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang

»Jo, det er aldrig okay med voldtægt og sådan nogle grove seksuelle overgreb. Eller overgreb i det hele taget. Det gælder også psykiske. Der er jo mange, som bliver mobbet helt vildt på arbejdspladser. Så det er aldrig ok. Men nu har det været fremme, og så kan vi se fremad, men at snakke om et overfald, der fandt sted for 12 eller 15 år siden – nu ved jeg ikke, hvor gammel Sofie Linde er – det skulle man have taget dengang.«

Når nogle af de kvinder, som har været udsat for sexchikane, giver udtryk for, at det svært at stå frem, har det så ikke sin berettigelse, at vi har den her snak igen?

»Jeg tror stadig, at de fleste mediefolk har en arbejdsplads, de er glade for, og jeg synes, hun skulle have sagt det direkte til den idiot dengang i stedet for i dag. Hun kunne have truet med at gå til hans kone eller lignende.«

I dag er der en TV 2-chef, der fortæller, at der var en sag med en chef, der udsatte kvindelige kollegaer for digitale krænkelser. Er det ikke godt, debatten kører igen så?

»Jo, det kan man sige. Men bare fordi der er en, der siger, man har en god barm, eller at man ser godt ud, betyder jo ikke, det er krænkende,« lyder det fra frisøren, inden han uddyber:

»Nu arbejdede jeg i DR over en årrække i gamle dage, og der var tingene bare lidt anderledes.«

Dennis Knudsen siger, han ikke synes, det er okay at udsætte nogen for krænkelser.

»Man skal også huske, at der er forskel på mænd og kvinders driftshjerner. Der er åbenbart nogle mænd, der har sværere ved at italesætte grænser end nogle kvinder.«

Sofie Linde har ingen kommentarer til Dennis Knudsens opslag.