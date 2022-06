Lyt til artiklen

Han var 24 år, da han sprang ud. Har i langt over halvdelen af sit liv kendt miljøet og som yngre færdedes i det. Og det kan være, indrømmer han, til den hårde side.

»Det er hardcore nærmest,« siger kendisfrisør og stylist Dennis Knudsen om visse dele af homomiljøet.

Står DR dokumentaren ‘Uden samtykke’ til troende, er hardcore et mildt ord.

For hvor historier om overgreb, voldtægt, seksuelle krænkelser de seneste år er væltet ind over Danmark fra mange forskellige miljøer, fortæller serien specifikt om LGBT+ miljøet.

Dennis Knudsen var 24, da han sprang ud, men har aldrig selv oplevet krænkelser eller chikane. Foto: Bax Lindhardt

Ifølge dokumentaren udsættes homoseksuelle mænd nemlig seks gange oftere end heteroseksuelle mænd for seksuelle overgreb.

Og det rammer især unge mænd, som på kendte homobarer og klubber udsættes for tvang og seksuel grænseoverskridende adfærd.

Den voldsomme dokumentar har chokeret mange. Men ikke Dennis Knudsen.

For mens han selv er fra en anden generation og ikke har set eller oplevet krænkelser og chikane, ved han godt, at bøsseparties og orgier også er en del af miljøet.

Overrasker det dig, at miljøet er så hårdt, som dokumentaren viser?

»Jeg har ingen tætte bøssevenner og dyrker heller ikke bøssekulturen. Jeg kan godt gå på bøssebar, og jeg dater mænd. Men jeg kender da til, at i nogle kredse er bøsseorgier meget populære.«

»Så inviterer man måske ti bøsser til fest. Alle er på stoffer og poppers. Nogle er aktive, andre passive, og så bliver der gennembollet i flere dage i træk.«

»Det er meget langt fra den verden, jeg er i, men mange lever i den og det er den, der fylder deres liv. Specielt i dag, hvor hiv ikke er så smitsomt.«

»Så der er ret meget ekstremt inden for bøssekulturen,« fortæller Dennis Knudsen, som kun én gang selv har oplevet et party.

»Da jeg var yngre, var jeg til noget, der hed Mardi Grass i Sydney. Og jeg var så chokeret,« husker han.

»Det var en skumfest, hvor folk var nøgne og der blev sprøjtet skum ud over dem og så stod de ellers og onanerede og pissede op og ned af hinanden og bollede på livet løs. Det var så grænseoverskridende,« siger Dennis Knudsen, som undrer sig over, at bøsseverdenen er så hardcore.

»Men alligevel overrasker det mig jo ikke. For når man ser på det Grindr miljø, som jeg har været på, og hvor hardcore det er, så er det jo ren sex,« siger han om datingappen, der primært henvender sig til homo- og biseksuelle mænd.

»Går du ind på den, kan du ikke skrive til én, uden at de beder dig om at vise varen. Ud af 100 er der måske fem, der søger noget mere seriøst, når de går på Grindr. Det er voldsomt derinde,« siger Dennis Knudsen om appen, hvis uskrevne spilleregler mange unge homoseksuelle mænd ifølge DRs dokumentar ikke kender.

I hvert fald berettes der i DRs dokumentar voldsomme historier om møder, der endte med voldtægt.

»Det er meget lige på og hårdt. Hvad søger du? Et blowjob. Fint. Det er et råt marked. Med det formål at vi skal hjælpe hinanden med at blive tilfredsstillet,« forklarer Dennis Knudsen, som selv bruger appen.

»Det lægger jeg ikke skjul på. Jeg har også behov for sex. Og det kan jeg gå ind og få på den måde.«