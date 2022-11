Lyt til artiklen

Frisør Dennis Knudsen har mistet sin datter Naomi.

For halvanden måned siden blev han far til tvillingerne Naomi og Aura – men her til morgen har kendisfrisøren på sin Instagramprofil delt en trist nyheden om, at han har mistet sin ene datter.

'RIP. Min lille engel Naomi 15/9/22 -1/11/22.'

I opslaget på instagram fortæller Dennis Knudsen, at Naomi er død som følge af vuggedød.

'Vi ønsker (hele familien) fred og ro til at være i sorgen sammen,' skriver han.