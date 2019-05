Vi er nået halvvejs i valgkampen, og i den anledning har B.T. bedt frisør og stylist Dennis Knudsen, der en del af B.T.s kendispanel Kendte Stemmer, om at gøre status.

Han mener, der har været mange positive takter, men særligt et problem er blevet glemt.



Vi er midtvejs i valgkampen - hvad mener du om den indtil videre?

»Jeg synes faktisk, det er meget positivt, hvordan Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen har behandlet hinanden. De kører god kemi og saglig tale og debat.«

»Så er der mindre partier, som Stram Kurs, der råber meget højt, og det giver provokationer i folkemængden. Jeg er ikke enig i det, han siger, men man skal ikke buhe af ham, som nogle har gjort, og generelt skal der tales ordentligt.«

Er der noget, der har gjort særligt indtryk på dig?

»At de store partier er enige om mange ting. Og jeg synes faktisk, det kunne være meget interessant med en SV-regering.«

Hvordan synes du, tonen i valgkampen har været?

Kendte Stemmer B.T. har allieret sig med en række kendte, som har takket ja til at udgøre B.T.s kendispanel under valgkampen. De vil, løbende og på skift, kommentere debatter, politikere, partier, valgløfter, og hvad der ellers er iøjnefaldende og omdiskuteret under valgkampen. Kendispanelet består af: Tv-værten Bubber

Sangerinden Julie Berthelsen

Kendisfrisøren Dennis Knudsen

Skuespiller og filminstruktør Charlotte Sachs Bostrup

Tidligere topcykelrytter Chris Anker Sørensen.

»Det kunne have været meget værre og mere pinligt. Deres taletid er ofte lidt kort i debatterne, og hvis man ikke markerer sig, ryger man bagom i køen. Det er lidt børnehave: 'Se mig, se mig'. Men det er nok svært at gøre det anderledes.«

Hvad håber du, valgkampen kommer til at handle om fremover?

»Jeg synes vores sygehusvæsenet og vores læger godt må fylde mere. Det er trods alt dem, der skal passe på os. Det samme gælder vores betjente og dem, der arbejder i vores børnehaver. De går ned med stress den ene efter den anden, så det bliver så presset i de offentlige institutioner. Det er et voldsomt problem. Nogle gange opfører politikerne sig, som om det nok skal gå, men det gør det altså ikke.«

Hvem har klaret det bedst indtil videre - Mette Frederiksen eller Lars Løkke?

»Jeg står med en fod i hver lejr, for jeg kender dem begge to og kan lide dem begge to som mennesker. Og jeg kan lide deres holdninger i mange tilfælde, så for mig vil det være ideelt, hvis de giftede sig. Jeg har ikke sagt det til dem, men det kunne være, jeg skulle gøre det.«