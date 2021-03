Kendisfriøsren Dennis Knudsen har sat sin penthouselejlighed til salg. Af en helt speciel grund:

»Min søn, Lucas, er kommet i en alder, hvor han kravler rundt alle vegne. Jeg får dårlige nerver af, at han kan ende ude på altanen,« fortæller han til B.T. og fortsætter:

»Jeg frygter, at han klatrer op over hegnet på altanen og falder ned fra femte sal.«

Så derfor er den 213 kvadratmeter store lejlighed i Sydhavnen nu sat til salg til 16,9 millioner kroner.

Her kan du se Dennis Knudsen i sin nuværende lejlighed. Skøn udsigt over vandet. Foto: Bo Nymann Vis mere Her kan du se Dennis Knudsen i sin nuværende lejlighed. Skøn udsigt over vandet. Foto: Bo Nymann

Frygten for, at sønnen skal falde ned, kommer dog ikke helt ud af den blå luft. For Dennis Knudsen fortæller, at han forleden fik et chok, da den toårige Lucas lige pludselig agerede klatrekonge.

»Jeg fik et chok, da han forleden kravlede op af sin barnevogn. Man kan ikke holde øje med ham hele tiden, og hvis han så løber ud på altanen og kravler rundt, så er der langt ned.«

»Jeg bliver også far igen inden så længe, så det bliver ekstra svært at holde øje med begge, derfor tør jeg ikke bo der,« fortæller den 57-årige stylist, der gerne vil have et nyt sted i et lavere luftlag.

Den kommende søn kommer fra den samme amerikanske rugemor, som storebror Lucas også kommer fra. Men det har ikke været helt nemt, for i første omgang lykkedes det ikke. I andet forsøg gik alting bedre, og Dennis Knudsens andet barn kommer til verden inden for et par måneder.

Møblerne fra Dennis Knudsens nuværende lejlighed flytter med over i den nye. Foto: Bo Nymann Vis mere Møblerne fra Dennis Knudsens nuværende lejlighed flytter med over i den nye. Foto: Bo Nymann

Det er ikke første gang, at lejligheden med den kæmpe store tagterrasse fra 2018 er sat til salg af Dennis Knudsen.

For Dennis Knudsen har tidligere forsøgt at få 14,8 millioner for lejligheden, der ligger helt ud til vandet i Københavns Sydhavn. Altså en salgspris lavere end de 15,5 millioner kroner, han købte den for, men ingen endte med at købe den storslået lejlighed.

»Jeg besluttede mig dengang, at jeg ville blive boende lidt endnu. Men jeg er ked af at skulle flytte nu, for jeg kan ellers godt lide lejligheden,« fortæller han og begrunder prisstigningen med at det nuværende boligmarkedet har hjulpet med at få prisen til at lande i nærheden af de 17 millioner kroner.

Du kan se resten af Dennis Knudsens lejlighed med god udsigt over Islands Brygge og Kalveboderne her.