For seks måneder siden flyttede Dennis Knudsen ind i en stor penthouse-lejlighed i København med havudsigt og tagterrasse. Nu river han teltpælene op igen.

»Det er lidt vildt, at jeg lige pludselig skal flytte igen,« siger den 56-årige frisør og stylist.

Indtil nu har Dennis Knudsens cirka 205 kvm store lejlighed huseret både hans private bolig, kontor, showroom, salon og andre erhvervslokaler.

»Lucas har brug for ro. Siden jeg fik ham, har jeg nærmest haft fem-seks besøg hver dag. Det har været hyggeligt, men det bliver for stresset for ham,« forklarer Dennis Knudsen.

Her kan du se Dennis Knudsen i sin nuværende lejlighed. Skøn udsigt over vandet. Foto: Bo Nymann

I baggrunden kan man høre den lille Lucas på cirka tre måneder, der brokker sig lidt over, at vi stjæler hans fars opmærksomhed.

»Skæbnen ville, at jeg for en måned siden blev tilbudt 130 kvm erhvervslokaler, der ligger få meter fra, hvor den nye lejlighed ligger,« siger Dennis Knudsen.

Og efter han måtte indse, at en kombineret privatbolig og erhvervslokaler ikke kunne vare ved, hvis man samtidig skal være en god far for sin søn. Derfor har han nu købt en 140 kvm stor lejlighed og 130 kvm erhvervslokale, der ligger 50 meter fra hinanden.

Herunder kan du se Dennis Knudsens to guldklumper. Sønnen Lucas og hunden Lady.

Vis dette opslag på Instagram Kan man andet end at elske disse 2#love #mylove #baby #dog #bestfriend #denmark #dennisknudsenprivate Et opslag delt af Dennis Knudsen (@dennisknudsenprivate) den 20. Aug, 2019 kl. 11.52 PDT

»Jeg er nødt til at tage hensyn til Lucas. Han kommer i første række,« siger han.

I den nye lejlighed har han både to altaner, to badeværelser, børneværelse, gæsteværelse, køkken, soveværelser og en stor stue.

»Jeg glæder mig til at indrette Lucas' værelse. Det skal være et rigtig drenget børneværelse,« fortæller han.

En anden fordel ved det nye sted er, at det kun ligger få meter fra den vuggestue og børnehave, som Lucas skal gå i.

Møblerne fra Dennis Knudsens nuværende lejlighed flytter med over i den nye. Foto: Bo Nymann

Dog må han undvære sin tagterrasse. Nu skal han nemlig til at bo på første sal.

Prisen for frisørens nuværende lejlighed lyder på 16,5 millioner. Han er dog villig til at forhandle prisen lidt.

Selv købte han den for 15,7 millioner, men har efterfølgende forbedret både badeværelser og køkken.

»Det hele er nyt og moderne,« siger han.