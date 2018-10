Den kendte makeupartist Dennis Knudsen solgte sin lejlighed på blot tre uger, og i morgen - torsdag - flytter han ud.

Der er bare ét problem. Han overtager først sit nye sted i april. Det skriver Se og Hør, hvilket Dennis Knudsen bekræfter overfor B.T.

»Det var et kriterie, at den nye køber vil rykke ind med det samme, og jeg fik en god pris. Så kan jeg godt bo i en papkasse,« siger Dennis Knudsen til B.T.

Det skræmmer dog ikke Dennis Knudsen at stå uden bolig.

»Det bliver sjovt at føle sig som hjemløs og crashe hos venner og få god mad,« griner Dennis Knudsen.

Udover at sove hos venner, kommer han til at have base i sit sommerhus eller i udlandet, hvor han de næste måneder har jobs.

Den nye lejlighed, som står klar i april, er en 200 kvm. lejlighed med to altaner, tagterrasse og med udsigt over København.

»Det er luksuslejlighed, som jeg glæder mig meget til at flytte ind i,« siger den 55-årige makeup-artist.

Lige nu står Dennis Knudsen i flytterod op over begge ører.

»Det er lidt vemodigt at pakke ned. Jeg har været superglad for min nuværende lejlighed,« siger han.

Dennis Knudsen har stået for makeuppen i de aktuelle film 'Lykke-Per' og Lars von Triers 'The House That Jack Built'.