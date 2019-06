56-årige Dennis Knudsen offentliggjorde torsdag, at han er blevet far til en lille søn ved navn Lucas, som er født af en amerikansk veninde.

Og siden udmeldingen er kendisfrisøren blevet blæst bagover af henvendelser.

»Jeg har fået over 1.000 beskeder på min egen Facebook-side, og jeg har ikke set en eneste negativ ting omkring det at være alenefar, jeg har kun fået positive tilbagemeldinger, og det er jeg glad for. Jeg er flyvende og lykkelig, mere end jeg nogensinde har været,« siger Dennis Knudsen til B.T.

Også på B.T.s Facebook-side har lykønskningerne været mange, siden vi skrev nyheden om Dennis Knudsens lykkelige omstændigheder.

Siden har mere end 4.000 liket opslaget, og mere end 650 mennesker har kommenteret.

Langt størstedelen af B.T.s brugere ønsker Dennis Knudsen et hjerteligt tillykke med sønnen, og det glæder den 56-årige kendisfrisør.

»Er det rigtigt? Ej, hvor er det dejligt at høre. Det er så fantastisk,« jubler han, mens lille Lucas pludrer i baggrunden.

Der er dog også læsere, der mener, at det er problematisk, at Dennis Knudsen har valgt at blive alenefar i en alder af 56 år.

Dennis Knudsen med sønnen Lucas. Vis mere Dennis Knudsen med sønnen Lucas.

En er dem er Vickie Mouritsen, der ikke forstår Dennis Knudsens beslutning.

‘56 år og bevidst blevet singlefar, og moderen helt uden for billedet. Knægten vil sikkert i en meget ung alder stå uden far, mor og søskende. Jeg forstår det ikke,' skriver hun på Facebook.

Over for B.T. uddyber hun, at gennemsnitslevealderen for mænd er 79 år, og det gør det sandsynligt, at Dennis Knudsens søn ikke vil have ham længe.

»Selvom man ikke ved, om man bliver 60 år eller 90 år, så ved man, at når man er 56 år, så er sandsynligheden for at få mange år med sit barn ikke så stor. Måske har det ikke så stor betydning for Dennis Knudsen, men har han tænkt på, hvordan barnet vil have det, når faderen ikke er her mere, og barnet ikke har nogen registreret mor og dermed heller ingen søskende?« siger Vickie Mouritsen til B.T.

Synes du, det er okay, at Dennis Knudsen er blevet far som 56-årig?

Dennis Knudsen selv tager sig dog ikke meget af de kritiske røster.

»Man kan aldrig få alle til at synes, farven rød er flot. Man kan aldrig få 100 procent, og folk må mene, som de vil, jeg bliver slet ikke påvirket af det. Og skulle nogen sige: 'Din kæmpe idiot, hvad tænker du på?' Så siger jeg bare: ‘Excuse me, taler du til mig?« siger kendisfrisøren.

Han har selv levet store dele af sit voksenliv uden sin far, som han mistede i en trafikulykke som 21-årig, og derfor mener han, at alder ikke skal fylde for meget.

»Man har jo ikke garanti for, hvor længe vi er her, og der er mange, der mister en forælder til sygdom, eller forældre bliver skilt og barnet ser kun den ene. Masser af børn vokser op med én forælder,« siger Dennis Knudsen.

Fredag delte Dennis Knudsen dette billede af sønnen Lucas, der er 10 dage gammel. Foto: Privatfoto Vis mere Fredag delte Dennis Knudsen dette billede af sønnen Lucas, der er 10 dage gammel. Foto: Privatfoto

Han understreger også, at han efter fødslen af Lucas lægger arbejdet mere på hylden for at hellige sig sin søn helt. Derfor mener han, at det, han misser i Lucas’ voksenliv, giver han i kærlige timer, mens han er barn.

»I dag bruger mange forældre tid på at skabe karriere og ikke meget fysisk tid med deres barn. Jeg har været på arbejdsmarkedet 80 timer om ugen i over 40 år, så jeg prioriterer ham. Og når regnskabet gøres op, har jeg nok været mere sammen med ham, end en ung familie er med deres barn,« siger Dennis Knudsen.

Den nybagte far forklarer også, at selvom Lucas ikke har en mor, så har han en stor, kærlig familie omkring sig.

»Jeg har tæt familie og tætte relationer, og vi er så heldige, at et nærtstående familiemedlem skal føde en af de nærmeste dage, så der er også små børn i familien rundt om os,« siger Dennis Knudsen.