Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dennis Knudsens to nye døtre er blevet født.

Det annoncerer han selv på Instagram, hvor han viser et billede af sig selv med de to nye familiemedlemmer.

'Jeg er verdens lykkeligste mand og er nu far til fire. Alt godt her i LA. Knus Dennis,' skriver kendisfrisøren.

Dennis Knudsens to tvillingedøtre er blevet født af en amerikansk rugemor, og han har tidligere fortalt til B.T., at han har valgt navnene Alma og Naomi til døtrene.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Dennis Knudsen (@dennisknudsenprivate)

Udover de to nyfødte piger, er Dennis Knudsen også far til sønnerne Lucas og Noah på tre og et år, som er blevet født af en anden amerikansk rugemor.

Opdateres..