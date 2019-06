Efter mere end 20 års kamp med sorg og skuffelse, svigt og brudte løfter har kendisfrisøren Dennis Knudsen endelig fået sit store ønske opfyldt.

Han er blevet far. Til en lille søn.

»Det er det bedste, der er sket i mit liv, og jeg er sindssygt glad. Det har været en stor rejse at komme hertil,« fortæller den 56-årige frisør og makeupartist til B.T.

Dennis Knudsen er normalt ikke bange for at tale om sit privatliv eller lægge billeder på Instagram. Men det lange forløb, rejserne til USA, hvor Lucas blev født for ni dage siden af en veninde og lille Lucas' første flyrejse, har han holdt for sig selv og sine nærmeste.

Vis dette opslag på Instagram Den Er god nok. Jeg Er sku blevet far ucas kom til verden d 17,6 vægt 3 kg 52 cm. Jeg elsker ham helt vildt Et opslag delt af Dennis Knudsen (@dennisknudsenprivate) den 27. Jun, 2019 kl. 6.51 PDT

Formentlig, fordi der har været så mange skuffelser, alle de andre gange han har forsøgt at blive far, at han ikke turde tro på, at det ville lykkes denne gang.

Men det gjorde det. Og 17. juni kom Lucas til verden ved kejsersnit på et hospital i USA.

»Jeg var med ved fødslen. Det var en kæmpe oplevelse. Og meget vildt at stå der og tage imod sin søn. Det var helt fantastisk,« fortæller den lykkelige far.

Dennis Knudsen har tidligere fortalt, hvordan han først prøvede at få barn med et lesbisk par. Dernæst en veninde, som ifølge kendisfrisøren blev forelsket i ham.

Den tredje var også en veninde, som ønskede 'hele pakken', som Dennis Knudsen beskriver det.

Fjerde gang var det tæt på at lykkes. Han og en veninde aftalte, at hun skulle føde deres fælles barn og dele forældremyndigheden, og efter halvandet års insemination blev hun gravid.

Problemet var bare, at når veninden tog udgangspunkt i terminsdatoen og regnede på det, mente hun umuligt, at Dennis Knudsen kunne være faderen, fortalte hun dengang til B.T.

Denne gang er Dennis Knudsen singlefar. Han er registreret som drengens biologiske far, og der er ingen mor inde i billedet, fortæller han

Da Lucas kom til verden d 17 juni, vejede han 3 kilo og var 52 cm lang. Vis mere Da Lucas kom til verden d 17 juni, vejede han 3 kilo og var 52 cm lang.

»Lucas er min søn, og jeg skal være alene med ham. Jeg har ingen kæreste, og han har ingen mor,« slår han fast.

»Jeg har kontakt med moderen, og hun ser ham på billeder. Og en eller anden dag kommer hun jo også til at møde ham igen,« siger Dennis Knudsen, der vil være helt åben om sin søns baggrund, når han en dag kommer og spørger.

At Dennis Knudsen får en kæreste – en bonusfar til Lucas – vil han ikke afvise.

»Men lige p.t. er det kun os to. Men nu er det jo en større mundfuld. Nu skal man have hele pakken, hvis man vil have mig. Så får man også Lucas,« siger han.

Den stolte far med sin nyfødte søn, der blev født ved kejsersnit på et hospital i USA. Vis mere Den stolte far med sin nyfødte søn, der blev født ved kejsersnit på et hospital i USA.

Han er godt klar over, at nogen måske vil rynke på næsen af hans valg. For det første har han valgt at blive far alene.

For det andet har de mange års kamp betydet, at han med sine 56 år er oppe i alderen.

»Det er korrekt, at jeg er blevet en voksen mand. Men man har jo ingen garanti for, hvor længe man er i livet. Jeg mistede selv min far i en trafikulykke, da jeg var 21, så man har ingen garantier for, hvor længe man har sine fofrældre,« siger han.

»Jeg har lige gennemført min femte ironmand for et år siden. Så jeg er i topform, min karriere kører, og jeg har tid og økonomi til at være hjemme hos min søn,« siger den nybagte far.