Det var ikke kun Svenn Skippers musikalske kunnen, der fascinerede Dennis Knudsen.

For han begyndte at gå til karate og senere undervise, da han kom op i årene, beretter Dennis Knudsen. Når han besøgte Svenn Skipper og hans daværende hustru Ghita Nørby, var han altid klar på at fortælle om, hvordan det gik med karaten.

»Jeg ved ikke, hvor langt op han nåede i gradueringer, men jeg synes, det var fascinerende, at han blev ved med at dyrke det så langt op i årerne,« fortæller Dennis Knudsen.

Svenn Skipper var selv offentlig omkring, hvad karate gjorde for ham både mentalt og fysisk.

Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Karate giver en bevidsthed om alt det, som kroppen kan. Men det gør i høj grad også noget ved det mentale. Det giver udstråling, og så forhindrer det, at man stivner,« sagde Svenn Skipper i anledning af sin 70-års-fødselsdag i 2017.

Gennem musikkarrieren fik han indspillet plader sammen med store kunstnere som Gustav Winckler, Maria Stenz, Kurt Ravn, Frits Helmuth og Peter Belli.

Han fik stor succes i 90erne, da han stod for den musikalske del af musicals som 'Les Misérables' og 'Miss Saigon' på Østre Gasværk i København.

Og Svenn Skippers musikalske evner er også det, som Dennis Knudsen vil huske ham bedst for.

»Jeg synes, hans store talent i musikkens verden var fascinerende, og det er klart det, han skal huskes for,« siger Dennis Knudsen.

Svenn Skipper blev 74 år gammel.