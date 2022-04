Først blev han far til lille Lucas. Så blev han far til to, da Noah kom til sidste år. Og nu bliver familien udvidet yderligere.

Dennis Knudsen skal nemlig være far til fire, da han skal være far til tvillingepiger. Og det er ikke en aprilsnar, bedyrer den kendte frisør.

»Jeg bekræfter, at det ikke er en aprilsnar, og at jeg skal være far til to tvillingepiger«, lyder fra en meget glad Dennis Knudsen lørdag morgen.

Bølgerne gik ellers højt på de sociale medier fredag, hvor Dennis Knudsen lagde nyheden op. Men mens en del af hans mange følgere ønskede tillykke, så var størstedelen overbeviste om, at den 58-årige frisør blot havde lavet en aprilsnar.

Dennis Knudsen skal være far til fire, bekræfter han overfor B.T., efter han fredag lagde disse skanningsbilleder op på sine sociale medier. Vis mere Dennis Knudsen skal være far til fire, bekræfter han overfor B.T., efter han fredag lagde disse skanningsbilleder op på sine sociale medier.

Men det er det altså ikke. Til september bliver familien udvidet med yderligere to medlemmer.

»Jeg synes, at livet fantastisk, og jeg glæder mig helt vildt«, lyder det fra Dennis Knudsen, der dog ikke har lyst til at sige så meget yderligere.

Der er en del af dine følgere, der er lidt bekymrede for, at du får ret meget at se til. Hvad siger du til det?

»Jeg vil ikke udtale mig p.t.,«, siger han.

Dennis Knudsen med sønnen Lucas. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Dennis Knudsen med sønnen Lucas. Foto: Bax Lindhardt

Mange troede, at det blot var en aprilsnar. Hvad tænker du om det?

»Jeg vil ikke udtale mig lige p.t., men jeg bekræfter, at den er 100 procent god nok.«

Dennis Knudsen flyttede i 2021 fra en lejlighed i København til et hus i Korsør med sine to drenge. Og det er en beslutning, som han er glad for.

»Børnene stortrives – og det gør jeg også, så det er perfekt,« har han tidligere fortalt til Billed-Bladet.

Dennis Knudsen ejer desuden et sommerhus i Højby Lyng ved Sejerø Bugten.