Det kræver sin plads at have småfolk i huset. Det har kendisfrisøren Dennis Knudsen måttet sande.

Selvom det kun er et halvt år siden, at han flyttede fra 5. sal ned til en lejlighed på 135 kvadratmeter på 1. sal, så er tiden atter kommet til at rykke teltpælene op.

»Jeg har lige sat min lejlighed til salg. Den, vi lige er flyttet ind i. Jeg synes, den er for lille, og jeg vil gerne have en au pair, og jeg synes, at de (børnene, red) skal kunne åbne dørene og løbe ud på en græsplæne, så jeg kigger efter hus nu,« fortalte kendisfrisøren, da han lørdag holdt barnedåb for sin yngste søn, Noah.

Dåben foregik i Skt Pauls kirke i København, og en masse kendte menneske lagde vejen forbi – heriblandt Janni Spies, Sanne Salomonsen og Peter Asschenfeldt. Sidstnævnte havde taget sin voksne datter Victoria med.

Der er brug for meget plads med to små børn, mener Dennis Knudsen. Vis mere Der er brug for meget plads med to små børn, mener Dennis Knudsen.

Det var Dennis Knudsens lillebror, Dion, der blev gudfar til det lille, nye familiemedlem, mens Dennis og Dions mor, Mona, også var med til at fejre Noah.

Til dåben kunne man også tydeligt se, hvorfor Dennis Knudsen skal bruge mere plads. Der var godt med krudt i den to-årige Lukas, der charmerede, dem han mødte på sin vej.

Indimellem kan bølgerne dog godt gå højt derhjemme, afslørede frisøren:

»De er glade for hinanden. Men når Noah får for meget opmærksomhed, så synes Lukas, at det er lidt træls. Og så skal far lige blive lidt sur. Men de har det godt, og Noah får morgenmøsser af Lukas hver morgen, så det er dejligt«.

Dennis Knudsen ved endnu ikke helt, hvor hans kommende hus skal ligge:

»Jeg har kigget mange forskellige steder. Jeg har ikke fundet noget endnu«, siger han.

Det var tilbage i april, at Dennis Knudsen købte sin nuværende lejlighed, der ligger i bebyggelsen Lyngholm tæt ved vandet i Københavns Sydhavn.

Lejligheden kostede 10 millioner kroner, hvilket var væsentligt billigere og mindre end den lejlighed, han havde forinden.

Dennis Knudsens bror, Dion, blev gudfar til lille Noah. Foto: Jens Nørgaard Larsen / Byrd Vis mere Dennis Knudsens bror, Dion, blev gudfar til lille Noah. Foto: Jens Nørgaard Larsen / Byrd

Den tidligere lejlighed på 5. sal, der lå tæt på Fisketorvet, var hele 50 kvadratmeter større og indbragte hele 17,4 millioner kroner ved salg.

Sidst Dennis Knudsen flyttede var den primære årsag, at han var bange for, at hans søn Lukas skulle falde ud fra et vindue på femte salg.



Denne gang er det dog pladsmangel, der er problemet.

»Jeg synes ikke, at der er plads nok til os«, siger han og fortæller, at han blandt andet har tre barnevogne stående derhjemme, og at alt hans makeupudstyr også fylder en del.