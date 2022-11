Lyt til artiklen

Den amerikanske skuespiller og tv-stjerne Denise Richards blev for 12 dage siden beskudt på vej til arbejde.

Nu bryder hun for første gang tavsheden om den dramatiske episode.

Det sker i et opslag på Instagram.

»Jeg vil bare gerne give min dybfølte tak til alle, der har rakt ud til mig og Aaron,« skriver hun i opslaget og fortsætter:

»Vi er begge meget taknemmelige for at være i live.«

Denise Richards og sin mand Aaron sad i bilen på vej til Richards' arbejde i Los Angeles, da parret blev beskudt af en anden bilist, mens de ledte efter en parkeringsplads.

Parret kom ikke til skade, dog var der efter hændelsen et skudhul i bilen.

Den 51-årige skuespiller medvirkede i James Bond-filmen 'The World Is Not Enough' tilbage i 1999, hvor hun spillede overfor Pierce Brosnan.

Hun afslutter sit opslag med at sige, at parret er utroligt taknemmelige for alle, hvis kærlighed og støtte de har modtaget de seneste 12 dage.