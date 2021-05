Kæmpe drama bag facaden

Der går en ring gennem hendes liv. En ring, der skulle forme hendes fremtid. Og for altid minde om en bitter fortid med svindel og bedrag.

»Det slog benene væk under os. Man mister al tro på retssystemet,« har hun sagt om det sidste. Diamantdronningen Katerina Pitzner. Det vender vi tilbage til.

For tiden kan man igen se hende på tv, hvor hun i TV 2-serien ‘Diamantfamilien’ jonglerer mellem den funklende diamant verden og rollen som mor.

»Kom helt tæt på den evigt fascinerende familien Pitzner, når mor Katerina og døtrene Thalia, Elvira og Ophelia ærligt deler ud af deres op- og nedture i livet,« lyder introduktionen til serien.

Katerina Pitzner med døtrene Ophelia, Thalia og Elvira. Foto: TV 2/Diamantfamilien Vis mere Katerina Pitzner med døtrene Ophelia, Thalia og Elvira. Foto: TV 2/Diamantfamilien

Og med tre døtre, der er vant til livet på første klasse og skal finde deres egne ben, er der nok at se til.

Men historien om den »evigt fascinerende familien Pitzner« starter et helt andet sted.

Som datter af den stenrige forretningsmand Axel Pitzner voksede 50-årige Katerina Pitzner op på en lystejendom i Nordsjælland. 600 kvadratmeter. Indendørs swimmingpool. Heste. Rideanlæg. Marker så langt som øjet rakte.

»Udadtil ser vores familieliv helt fantastisk ud, men indadtil er der disharmoni. For min far er en charmerende tyran, der det meste af mit liv også er dybt alkoholiseret og til tider voldelig,« som Katerina Pitzner beskrev sin opvækst i bogen 'Diamantjægeren'.

En af de lykkelige stunder. Katerina Pitzner på skødet af sin far Axel Pitzner og med moderen Marianne og broderen Mikkel. Foto: Erik Holmberg Vis mere En af de lykkelige stunder. Katerina Pitzner på skødet af sin far Axel Pitzner og med moderen Marianne og broderen Mikkel. Foto: Erik Holmberg

Her fortalte hun om at blive forfulgt af faderen med jagtgevær, blive udsat for fysiske og psykiske overgreb, blive smidt ud hjemmefra som 13-årig. En opvækst, der har betydet, at hun over for egne børn er bevidst om, at hendes kærlighed til dem netop ikke skal være betinget af, hvordan de klarer sig eller begår sig.

Selvom hendes forældre blev skilt, da hun var 14, var hun stadig tæt på sin far og var hjemme på weekend fra Herlufsholm Kostskole, da han tre år senere åbnede døren til pengeskabet og viste hende en kæmpe diamant til en værdi af fem millioner indfattet i en ring.

'Min livsforsikring', kaldte han den, og åbnede den dag også døren til hendes store fascination for de funklende sten, som få år senere skulle blive hendes levevej.

Men historien om ringen slutter ikke der. Den kom mange år senere til at spille en stor rolle i en bitter og grotesk arvestrid, der tog sin begyndelse, da hendes far døde 2. juledag 2005.

Axel Pitzner i indkørslen til lystejendommen Solhøjgaard. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Axel Pitzner i indkørslen til lystejendommen Solhøjgaard. Foto: Jørgen Jessen

Chokket over hans død var nemlig ikke det eneste, de fik den dag, da de ankom til barndomshjemmet. Til stede var nemlig deres fars ekskone nummer tre og hendes juridiske rådgiver, som over for de biologiske børn kundgjorde, at hun – Carina – atter var gift med deres far. Blot få uger efter, at det efter tre års kamp endelig var lykkedes ham at blive skilt fra hende.

Faderen var dødeligt syg af kræft, havde fået dødsdommen en måned tidligere. Netop derfor ville han have orden i sagerne. Inklusive skilsmissepapirerne, som Carina hidtil havde nægtet at skrive under på.

Men 20. december blev han altså gift med Carina igen. På dødslejet. Med hendes datter Isabella og en veninde – der er healer og hypnotisør – som eneste vidner. Og så selvfølgelig præsten. Der insisterede på, at den døende havde sagt ja.

»Jeg var sammen med ham morgenen efter, at den vielse skal have fundet sted. Han var fuldstændig bevidstløs,« har Katerina Pitzner tidligere fortalt til B.T. og forklarede, hvordan faderens advokat var der på 'bryllupsdagen', hvor hendes far var så uklar, at han drak af urinkolben i stedet for vandglasset.

Retssagen var fire dages ren farce Katerina Pitzner om arvestriden

Ingen af de seks børn troede på 'ægteskabet' og gik rettens vej. De fik Rigspolitiets dokumenteksperters ord for, at deres fars underskrift var forfalsket.

Alligevel vejede det intet på vægtskålen under retssagen. Præstens vidneudsagn var tungere og udslagsgivende.

»Retssagen var fire dages ren farce. Det var vildt at opdage, at den forfalskede attest ikke havde nogen gyldighed,« fortalte Katerina Pitzner til B.T. og understregede, at det for hende og hendes søskende aldrig handlede om at være gået glip af en millionarv.

For dels lå faderens formue i en fond. Dels gav Katerina Pitzner fra starten af sagen arveafkald.

»Dramaet var og er udelukkende følelsesmæssigt.«

Og sådan var det også med den berømte ring. Som Axel Pitzner – ifølge Carina – havde foræret hende som vielsesring på dødslejet.

Sagen om den kørte adskilt fra ægteskabssagen. Og godt nok vandt Pitzner-børnene rent symbolsk sagen, men ringen røg dermed tilbage i fonden. Hos Carina Pitzner, som efterfølgende kunne og kan kalde sig en meget rig kvinde.

Katerina Pitzner har været gift en enkelt gang med en 17 år ældre svensker, der er far til to af hendes børn. Her ses hun med faderen til sit bryllup. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Katerina Pitzner har været gift en enkelt gang med en 17 år ældre svensker, der er far til to af hendes børn. Her ses hun med faderen til sit bryllup. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

På trods af hans fejl og mangler som far har Katerina Pitzner altid beundret ham som forretningsmand og været ked af, at den bitre arvestrid er en del af hans eftermæle.

For det var ham, der tændte kærligheden til diamanter i hende. Ham, der sikrede hende job i de eksklusive juvelerbutikker Klarlund, som faderen købte i 1989, og som stadig ejes af Alex Pitzner Fonden.

Det var der, hun blev uddannet som diamantgrader og smykkevaluar. Der hun lærte at stå stærkt på egne ben og lagde grundstenen til sin egen succesfulde forretning, som sidste år havde et overskud på otte millioner kroner efter skat.

Nu er det hendes egne døtre, der skal lære at stå på deres egne ben. Og det er de til tider vakkelvorne skridt, der kan ses i 'Diamantfamilien', hvor historien om den »evigt fascinerende familien Pitzner« skrives videre.