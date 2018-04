Den svenske musiker og producer Avicii - med det borgerlige navn Tim Bergling - er død.

Han blev kun 28 år.

Det er hans pressekontakt, Ebba Lindqvist, der bekræfter dødsfaldet over for det svenske medie Dagens Nyheter.

»Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Tim Bergling, bedre kendt under kunstnernavnet Avicii, er død,« oplyser Ebba Lindqvist og fortsætter:

»Han befandt sig i Muscat, Oman, og blev fundet død fredag eftermiddag lokal tid.«

ARKIVFOTO. Foto: Lucy Nicholson ARKIVFOTO. Foto: Lucy Nicholson

Den svenske dj er særligt kendt for sangene 'Hey Brother', 'Wake Me Up' og 'Levels', som strøg til tops på hitlisterne verden over, og han har i mange år været betragtet som en af verdens førende dj's.

»Familien er knust, og vi beder om at vise respekt og lade dem være alene i denne vanskelige tid,« lyder det videre fra Ebba Lindqvist, som slutter:

»Der vil ikke komme flere kommentarer.«

ARKIVFOTO. Foto: ATTILA KISBENEDEK ARKIVFOTO. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Tim Bergling slog igennem tilbage i 2010 med 'Seek Bromance'. Siden blev det til succes på succes på succes for den svenske dj, som overraskede alle sine fans, da han for to år siden i et åbent brev oplyste, at han havde besluttet sig for at stoppe med at turnere.

»Jeg ved, at jeg er velsignet ved at kunne rejse verden rundt og optræde, men jeg har for lidt tid til livet til den ægte person bag artisten,« skrev han dengang.

Han uddybede det ikke mere, men i et senere interview med The Hollywood Reporter forklarede han, at han stoppede af helbredsmæssige årsager.

»Det var nødvendigt for mig af hensyn til mit helbred. Scenen var ikke noget for mig. Men det var ikke koncerterne eller musikken, det var alt det rundt om, som ikke rigtigt kom naturligt til mig. Alt det andet ved at være en kunstner. Jeg er generelt en mere indadvendt person. Det var meget hårdt, og det gav for meget negativ energi, tror jeg,« sagde han.

Avicii fortalte dog dengang, at beslutningen ikke var ensbetydende med, at han ville stoppe med at lave musik - blot stoppe med at turnere.

I årene op til beslutningen om at trække sig led han af flere helbredsproblemer, skriver det amerikanske medie Variety. Blandt andet betændelse i bugspytkirtlen, ligesom han i 2014 havde fået fjernet sin galdeblærer og blindetarm.

Den præcise dødsårsag er ikke offentliggjort.