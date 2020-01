I Danmark kender man Josephine Skriver for flere ting. Hun er Victoria Secret-model, hun er fortaler for LGBT+-rettigheder, og så er hun en af de få danskere, som var inviteret med til det famøse Met Gala sidste år.

Nu skal hun så være en del af hele det hold af modeller, som er tilknyttet det berømte amerikanske blad 'Sports Illustrated'. Et blad, der kan gøre modeller verdensberømte.

Tidligere er det navne som Tyra Banks, Elle Macpherson og danske Nina Agdal, der eksempelvis har prydet forsiden.

Fra 'Sports Illustrated' side, oplyser man, at det ikke alene er Josephine Skrivers udseende, som har gjort, at de har valgt hende. Det er også de holdninger, hun har.

Josephine Skriver ved det berømte Met Gala i New York. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Josephine Skriver ved det berømte Met Gala i New York. Foto: ANDREW KELLY

'Jospehine er kendt for at være en fortaler for verdensomspændende LGBTQ-rettigheder. Hun voksede op med en homoseksuel mor og en homoseksuel far og er meget åben om sin opvækst,' skriver bladet i deres begrundelse for at hyre Skriver.

Til hverdag danner modellen par med musikeren Bohnes, som har det civile navn Alexander DeLeon.

De to er forlovede og bor sammen i USA. Skriver var desuden en af de få, der var inviteret til at deltage ved det famøse Met Gala sidste år, hvor hun vakte opsigt på den røde løber.

Hun fortalte, at det var en stor oplevelse.

»Det er jo sådan noget, som kun ganske få bliver valgt til. Jeg var helt oppe at køre, da jeg modtog invitationen, som var personligt underskrevet af Anna Wintour, den verdenskendte redaktør for magasinet Vogue,« sagde hun, da B.T. mødte hende på den røde løber.

Ved Met Galaen havde modellen, der har skrevet kontrakt om at være en af de faste 'Angels' for Victorias Secret's, en kæmpe blomsterkjole på.

Det var designer Jonathan Simkhai, som stod bag den imponerende kjole.

Josephine Skriver blev opdaget som en model, da hun var bare 15 år gammel og var på ferie i New York.